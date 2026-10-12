Johan Derksen mengkritik habis Dusan Tadic dalam Groeten uit Grolloo. Pernyataan penyerang berusia 37 tahun itu tentang rekan-rekan setimnya di NEC sama sekali tidak bisa diterima oleh analis asal Drenthe tersebut.

"Lebih sulit ketika dikelilingi pemain yang kemampuannya lebih rendah. Saya kerap melakukan pergerakan untuk membuka peluang, tetapi tidak mendapat bola. Atau bola tidak dikembalikan kepada saya. Rupanya otak saya bekerja terlalu cepat," kata Tadic pekan lalu dalam wawancara yang mengundang perhatian dengan NU.nl.

"Dia seharusnya sangat bersyukur Marcel Boekhoorn tertarik mendatangkan nama besar," ujar Derksen, mengawali penilaian kerasnya terhadap sang penyerang. "Lihat saja, beberapa tahun terakhir dia bermain seperti orang tua. Di Ajax pun dia sudah tidak mampu lagi. Sekarang dia akan menghadapi Ajax, lalu berusaha menyenangkan Ajax. Di media, dia berbicara agak merendahkan tentang NEC. Seolah berkata: saya selalu terbiasa bermain untuk klub yang bersaing memperebutkan gelar."

"Kalau begitu, seharusnya kamu tidak menandatangani kontrak dengan NEC, Nak," kata Derksen yang heran kepada pemain senior asal Serbia itu. "Ini sangat tidak menyenangkan. Lalu dia mengatakan kata-katanya dipelintir. Namun, itu sudah diperiksa. Dan kutipannya sepenuhnya akurat. Jadi, itu pun kebohongan."

Derksen melanjutkan: "Tidak, ini tidak membuatnya terlihat baik. Dan saya pikir, seiring berjalannya musim, dia juga akan kehilangan tempatnya sebagai starter di NEC. Sebab, dia seorang veteran. Dia masih bicara seperti bintang, tetapi performanya tidak lagi seperti itu."

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"Saya pikir Boekhoorn memberinya gaji yang sangat besar. Sebab, dia memandang Tadic mengenakan seragam NEC sebagai simbol prestise. Namun, saya tidak yakin Tadic akan memenuhi harapan itu musim ini. Sebab, dengan Tadic di dalam tim, Anda tidak akan memenangi perang," prediksi Derksen yang skeptis.