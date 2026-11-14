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Frenkie de Jong, gelandang timnas Belanda, dipastikan absen pada pertandingan terakhir negaranya di fase grup UEFA Nations League melawan Jerman yang dijadwalkan berlangsung hari Senin, akibat mengalami sejumlah nyeri ringan usai laga melawan Yunani.

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Tim pelatih Timnas Belanda, di bawah kepemimpinan Xavi Hernandez, memutuskan mencoret pemain berusia 29 tahun itu dari daftar pertandingan, guna menghindari risiko yang tidak perlu, setelah keluhan fisik yang dialaminya selama laga melawan Yunani.

Akun resmi Timnas Belanda menulis di jejaring "X": "Frenkie de Jong mengalami sedikit nyeri fisik ringan, dan akan absen pada pertandingan tandang berikutnya melawan Jerman".

Akun tersebut menambahkan: "Tim pelatih memutuskan, sebagai langkah pencegahan, agar pemain itu tidak terbang ke Berlin, mengingat pertandingan hari Senin datang terlalu dini bagi masa pemulihan gelandang tersebut".

Xavi tidak akan memanggil pemain pengganti untuk menutupi absennya De Jong, sehingga daftar Timnas Belanda terdiri dari 23 pemain untuk persiapan menghadapi Jerman.

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Pertandingan yang dijadwalkan pada hari Senin merupakan laga terakhir Belanda di fase grup UEFA Nations League, di mana Stadion Olympia Berlin menjadi tuan rumah pertandingan ini.

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Timnas Belanda memasuki pertandingan sebagai pemuncak grup dengan 11 poin, sementara Jerman dan Yunani masing-masing memiliki 8 poin, sedangkan Timnas Serbia berada di dasar klasemen tanpa satu poin pun.

Hasil imbang akan memastikan lolosnya Belanda ke babak perempat final, yang dijadwalkan berlangsung Maret mendatang, sebagai pemuncak grup.

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Pemain Belanda Frenkie de Jong sedang melalui fase sensitif dalam kariernya pada musim ini, setelah terpaksa menghadapi dampak cedera yang menjauhkannya dari lapangan dalam waktu lama, dan memengaruhi keteraturan penampilannya bersama Barcelona dan timnas negaranya, di saat ia berupaya mengembalikan posisinya sebagai pilar utama dan mencapai level fisik serta teknik terbaiknya.

Gelandang Belanda itu sebelumnya mengalami cedera lutut selama kualifikasi Piala Dunia 2026, sehingga absen pada sejumlah laga penting, sebelum ia memulai perjalanan kembali secara bertahap ke lapangan bersama Barcelona pada akhir Oktober lalu.

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Kembalinya De Jong untuk tampil bersama klub Catalan itu tidaklah mudah, karena ia perlu mengembalikan ritme pertandingan setelah masa absen, di tengah kehati-hatian tim pelatih di bawah kepemimpinan Hansi Flick dalam menangani kondisi fisiknya, serta menghindari membebaninya dengan beban tambahan sebelum ia memulihkan kebugaran penuhnya.

De Jong menjadi elemen penting dalam perhitungan Barcelona, berkat kemampuannya mengendalikan tempo permainan, menjaga bola di bawah tekanan, dan memberikan solusi dalam proses membangun serangan dari belakang, di samping fleksibilitas taktisnya yang memungkinkannya memainkan lebih dari satu peran di lini tengah.