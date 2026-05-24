Deportivo La Coruña berhasil bangkit secara mengesankan dan promosi ke LaLiga

Deportivo La Coruña kembali ke LaLiga setelah absen selama enam tahun. Klub tradisional Spanyol ini memastikan promosi berkat kemenangan 0-2 atas Real Valladolid, sekaligus mengukuhkan kebangkitan yang mengesankan setelah bertahun-tahun mengalami kemerosotan performa.

Bagi Deportivo, promosi ini terasa seperti akhir dari penderitaan yang panjang. Klub asal Galicia ini masih termasuk dalam jajaran klub papan atas Spanyol pada awal abad ini dan merebut gelar juara nasional pada tahun 2000, dengan Roy Makaay sebagai bintang utama. Namun, setelah itu terjadi kemerosotan yang terus-menerus yang semakin menjauhkan klub ini dari level tertinggi.

Pada 2018, Deportivo terdegradasi dari LaLiga di bawah kepemimpinan Clarence Seedorf. Pelatih asal Belanda itu saat itu gagal menghentikan kemerosotan tersebut. Dua tahun kemudian, situasi menjadi lebih menyakitkan ketika klub bahkan turun ke level ketiga di Spanyol.

Deportivo kemudian berjuang kembali ke atas selangkah demi selangkah. Pada 2024, klub ini kembali ke Segunda División dan dua tahun kemudian, kembalinya mereka ke panggung tertinggi menjadi kenyataan.

Nama yang sudah tidak asing lagi dalam skuad adalah Zakaria Eddahchouri. Penyerang keturunan Maroko-Belanda ini pindah dari Telstar ke Deportivo dua tahun lalu, setelah ia tampil mengesankan di Velsen-Zuid dengan mencetak 31 gol dalam 53 pertandingan.

Di Spanyol pun, Eddahchouri telah membuktikan nilainya. Penyerang ini telah tampil dalam 54 pertandingan resmi untuk Deportivo dan mencetak 16 gol. Melawan Valladolid, ia memulai pertandingan dari bangku cadangan, namun sepuluh menit menjelang akhir pertandingan, ia akhirnya mendapat kesempatan untuk tampil.

Pada saat itu, promosi sudah di ujung jari. Bil Nsongo telah membawa Deportivo unggul dengan nyaman berkat dua golnya. Penyerang asal Kamerun itu pun menjadi bintang malam itu dan membawa timnya meraih kemenangan penentu.