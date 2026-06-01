Denzel Dumfries mengungkapkan: pemain timnas Belanda ini selalu pemarah di pagi hari

Denzel Dumfries menatap Piala Dunia dengan penuh keyakinan, demikian ia sampaikan dalam perbincangan dengan Noa Vahle di SBS6. Menurut pemain yang telah 71 kali membela tim nasional Belanda ini, suasananya sangat luar biasa, meskipun hal itu juga bisa menjadi jebakan.

“Perasaannya bagus. Sebagian besar anggota tim sudah lama bersama, jadi kita saling mengenal dengan baik. Dengan banyak pemain, kita sudah melalui beberapa turnamen besar, jadi suasananya bagus. Kita semua tahu apa yang harus dilakukan,” kata Dumfries.

“Kami memiliki kelompok yang saling menghargai, tapi karena itu kami kadang-kadang enggan saling menegur. Namun, di situ pun saya melihat adanya perbaikan. Dan itu memang harus, jika ingin sukses. Kadang-kadang memang harus ada gesekan.”

“Itu sudah menjadi isu di Euro sebelumnya, jadi kami pasti sudah belajar darinya. Itu adalah hal-hal yang bisa kita bawa sekarang,” kata Dumfries, yang merasa dirinya juga lebih aktif di tim Oranje. “Saya tentu bisa memiliki pendapat. Dan saya juga ingin mengungkapkannya. Mengingat usia dan pengalaman saya, menurut saya itu juga bagian dari tugas saya. Tanggung jawab itu pasti saya ambil.”

Jika timnas Belanda melaju jauh di Piala Dunia, bisa saja skuad harus tinggal berdesakan selama lebih dari enam minggu. Apakah itu selalu menyenangkan? “Tidak, tapi itu juga tidak perlu,” kata Dumfries. “Kadang-kadang kalian mungkin bahkan akan saling menghindari. Ya, itu bagian dari prosesnya.”

“Ada yang lebih bisa mengatasinya daripada yang lain,” kata bek sayap itu sambil tersenyum lebar. Vahle tentu saja ingin tahu lebih banyak. “Noa Lang kadang-kadang pemurung, terutama di pagi hari. Dia selalu bangun dengan wajah cemberut, tapi setelah itu dia sangat ceria. Sangat menyenangkan. Lalu semuanya baik-baik saja lagi.”

Tentang peluang Oranje di Piala Dunia, Dumfries sangat jelas. “Saya pikir kami memiliki tim yang mampu menang. Tapi semuanya harus berjalan lancar, detailnya harus tepat. Jika kami memiliki mentalitas yang tepat, kami pasti menjadi pesaing. Kami harus membuktikannya, tapi itu terserah kami.”