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Wessel Antes

Diterjemahkan oleh

'Denzel Dumfries kemungkinan akan memiliki pengganti asal Belanda di Inter'

Transfers
Inter
Feyenoord
D. Dumfries
G. Read

Givairo Read dilaporkan telah ditawarkan ke Inter beberapa minggu lalu, demikian menurut harian Italia Il Giorno. Di Milan, ia berpotensi menjadi penerus panutannya, Denzel Dumfries.

Di Feyenoord, Read yang berusia 20 tahun masih terikat kontrak hingga pertengahan 2029. Menurut Transfermarkt, bek sayap berbakat ini bernilai 25 juta euro.

Inter sedang mencari pengganti Dumfries yang telah hengkang ke Real Madrid, dan karena itu Read dilaporkan telah ditawarkan kepada juara liga Italia tersebut.

Namun, Inter belum memberikan tanggapan konkret hingga saat ini. Menurut jurnalis transfer Gianluca Di Marzio, ada beberapa opsi lain yang sedang dipertimbangkan.

Bek kanan lain seperti Djed Spence (Tottenham Hotspur), Vanderson (AS Monaco), Nahuel Molina (Atlético Madrid), Guéla Doué (RC Strasbourg), dan Julian Ryerson (Borussia Dortmund) juga sedang dipertimbangkan oleh jajaran teknis.

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Read telah berulang kali mengatakan bahwa Dumfries adalah salah satu panutannya. Ia bahkan sering mengenakan jersey pertandingan yang ditukarnya saat berjalan-jalan di jalanan Amsterdam.

Feyenoord hanya akan melepas Read jika tawaran yang diajukan sesuai dengan harga yang diminta. Hingga saat ini, ia telah memainkan 54 pertandingan resmi untuk klub asal Rotterdam tersebut.

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