Dennis te Kloese mengungkapkan: 'Saya telah menerima tawaran dari Liga Premier'

Dennis te Kloese secara resmi akan bergabung dengan CF Monterrey pada musim panas ini. Hal ini diumumkan oleh Feyenoord, klub yang akan ditinggalkannya setelah musim ini berakhir, melalui saluran resmi mereka. Berita ini tidak terlalu mengejutkan: Te Kloese sudah cukup lama dikaitkan dengan klub Meksiko tersebut.

Di Monterrey, Te Kloese akan menjabat sebagai direktur olahraga. Ia akan menggantikan José Antonio ‘Tato’ Noriega dan akan bekerja sama erat dengan direktur teknis yang baru saja ditunjuk, Walter Erviti.

“Semuanya berjalan cepat, bahkan bisa dibilang sangat cepat,” kata Te Kloese di situs web klub Feyenoord. “Dalam waktu 72 jam setelah pengumuman kepergian saya dari Feyenoord, saya menerima lebih dari segelintir tawaran serius untuk datang dan berdiskusi, antara lain dari Liga Premier, AS, dan Meksiko.”

Akhirnya, Te Kloese memilih Monterrey. “Saya dan keluarga akan kembali ke negara asal istri dan kedua putri saya. Ini adalah negara di mana kami telah tinggal dan hidup dengan sangat baik selama bertahun-tahun, dan saya dapat bekerja dengan baik dan sukses.” Sebelumnya, Te Kloese pernah bekerja di Chivas Guadalajara, Tigres UANL, dan Asosiasi Sepak Bola Meksiko.

“Jadi, kenangan yang baik. Selain itu, di C.F. Monterrey ada tantangan besar dan sangat menarik, karena klub tersebut mengalami kesulitan dalam hal prestasi dalam beberapa tahun terakhir.”

Te Kloese tidak memerlukan resepsi perpisahan besar-besaran di Feyenoord. “Pertama-tama, saya masih bekerja seperti biasa. Dalam beberapa minggu ke depan, saya akan berpamitan secara bertahap dalam kelompok kecil dengan beberapa orang. Selain itu, akan ada acara minum-minum di De Kuip, bersama semua rekan kerja dari klub dan stadion.”

“Terakhir, kami berencana mengadakan makan siang bersama beberapa jurnalis yang selalu mengikuti perkembangan klub. Saya memang bukan tipe orang yang suka acara besar-besaran. Lagipula, seperti yang selalu saya sampaikan, ini bukan tentang saya, melainkan tentang Feyenoord. Saya hanya berharap yang terbaik bagi klub, pengganti saya, dan tentu saja rekan-rekan kerja yang hebat untuk masa depan.”