Dennis dan Jhon van Beukering diusir klub setelah insiden kekerasan

Dennis dan Jhon van Beukering tidak lagi menjadi pelatih GVVV. Dewan klub amatir dari Divisi Kedua itu mengumumkan hal ini setelah melakukan penyelidikan atas insiden pada Sabtu terkait laga tandang melawan IJsselmeervogels.

Jhon van Beukering dituduh melakukan penganiayaan berat pada jeda pertandingan big match sepak bola amatir antara IJsselmeervogels dan GVVV. Mantan pesepakbola yang pernah membela Feyenoord dan NEC itu diduga menampar wajah pemain IJsselmeervogels, Quiermo Dumay.

Pada Sabtu siang, situasi benar-benar memanas di Sportpark De Westmaat. Saat skor 0-2, kedua tim menuju ruang ganti, tetapi di sanalah masalah terjadi. Menurut RTV Utrecht, Dumay mendapat pukulan di wajahnya saat memasuki terowongan pemain.

Akibatnya, dia mengalami luka yang cukup parah. Dalam foto-foto terlihat wajah Dumay berlumuran darah dan dia kehilangan beberapa gigi. Kini terungkap bahwa Van Beukering diduga menjadi pelakunya. Di GVVV, dia merupakan asisten pelatih bagi kakaknya, Dennis van Beukering.

GVVV kini telah mengeluarkan pernyataan. "G.V.V.V. sangat terguncang oleh insiden yang terjadi pada Sabtu siang saat jeda pertandingan melawan IJsselmeervogels. Kekerasan sama sekali tidak cocok dengan klub kami maupun nilai-nilai yang dijunjung G.V.V.V. Kami dengan tegas mengambil jarak dari segala bentuk kekerasan fisik, baik di dalam maupun di luar lapangan sepak bola," demikian tertulis di situs web klub.

"Dewan klub langsung mengambil tindakan setelah pertandingan usai dan memulai penyelidikan secara cermat atas kejadian tersebut serta peran pihak-pihak yang terlibat. Berdasarkan informasi yang saat ini tersedia, dewan memutuskan bahwa pelatih kepala kami Dennis van Beukering dan asisten pelatih Jhon van Beukering tidak lagi menjalankan tugas apa pun untuk G.V.V.V. mulai saat ini. Selain itu, dewan juga menyimpulkan bahwa tidak ada dasar yang cukup untuk melanjutkan kerja sama dengan mereka," demikian menjadi jelas bahwa kedua pelatih itu harus hengkang dari klub amatir tersebut.

"Penyelesaian formal dan kontraktual atas hal ini akan dilakukan secara cermat dan langsung dengan pihak-pihak terkait. Demi kepentingan penyelidikan, orang-orang yang terlibat, dan kemungkinan prosedur yang ada, G.V.V.V. untuk saat ini tidak memberikan keterangan lebih lanjut mengenai hal ini," ujar dewan klub, yang memberikan kerja sama penuh kepada polisi, KNVB, dan otoritas berwenang lainnya.

Jhon van Beukering pada Sabtu malam memberikan pernyataan melalui Instagram Stories, di mana dia menyebut IJsselmeervogels juga memiliki andil dalam keributan di area dalam stadion. Dia juga menegaskan bahwa Dumay diduga telah memukul Dennis van Beukering dan bahwa mereka akan melapor ke polisi.