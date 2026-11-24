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Galatasaray menang 1-0 atas Aston Villa di kandang sendiri, Selasa, dalam fase liga Liga Champions. Hasil itu membawa klub papan atas Turki tersebut naik ke posisi ke-13. Villa tetap di posisi ketujuh dengan sembilan poin dari lima laga, sama seperti Galatasaray.

Kedua tim cukup berhasil meredam satu sama lain pada babak pertama. Taylor Harwood-Bellis mencoba mencetak gol lewat sundulan untuk Aston Villa, tetapi upayanya tidak menghasilkan gol pembuka di Istanbul.

Ian Maatsen terjatuh di kotak penalti beberapa menit setelah jeda, tetapi wasit tidak menunjuk titik putih. Galatasaray mencari celah di pertahanan tim Inggris itu, meski tuan rumah belum menciptakan peluang besar.

Pertandingan tampak akan berakhir dengan hasil imbang tanpa gol. Namun, situasinya berubah pada menit ke-77. Deniz Gül mencetak gol untuk Galatasaray setelah kemelut di depan gawang Aston Villa. Pemain pengganti itu mencetak gol lewat sundulan, lalu mengalami cedera setelah wajahnya terkena tendangan dan sempat membutuhkan perawatan medis. Sang penyerang tidak perlu diganti.

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Gol itu menjadi pukulan berat bagi juara Liga Europa tersebut, yang sebelumnya menang telak 6-0 atas Fenerbahçe pada musim Liga Champions ini. Waktu kian menipis bagi tim asuhan Unai Emery menjelang akhir laga.

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Galatasaray ingin memastikan kemenangan dan nyaris melakukannya melalui Abdülkerim Bardakci. Namun, kiper Villa Zion Suzuki menjaga timnya tetap bertahan dengan penyelamatan gemilang atas tembakan keras tersebut.

Tim Turki itu bertahan pada menit-menit akhir dan mengamankan kemenangan penting 1-0. Hasil ini juga menjadi persiapan yang baik untuk laga besar melawan Besiktas Senin depan.

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Hasil tersebut mengecewakan Villa, yang pada Sabtu hanya bermain imbang 0-0 melawan Sunderland, tim penghuni papan bawah. Sabtu nanti, mereka mendapat kesempatan baru di Liga Primer melawan Ipswich Town, tim yang terancam degradasi.