Denis Menjawab Pertanyaan Sulit: Membeberkan Kondisi Hosawi dan Tambakti

Pelatih asal Yunani Georgios Donis, pelatih Timnas Arab Saudi, mengibarkan bendera tantangan jelang laga yang dinanti melawan Qatar, Sabtu besok, di Stadion Al-Inmaa, dalam babak semifinal Piala Teluk Arab "Khaleeji 27", seraya menegaskan bahwa pertandingan sistem gugur membutuhkan konsentrasi yang berbeda dan kepercayaan diri yang besar, jauh dari tekanan.

Donis mengatakan dalam konferensi pers: "Pertandingan besok berbeda dari laga fase grup, karena menggunakan sistem gugur. Kami menghadapi tim yang kuat dengan pengalaman besar, dan kami berusaha menampilkan performa istimewa serta meraih kemenangan."

Ia menambahkan: "Kami harus bermain secara kolektif, menganalisis titik kekuatan dan kelemahan lawan, dan yang terpenting adalah fokus sejak awal pemusatan latihan hingga tiba di lapangan. Kami ingin menjalani pertandingan di hadapan tribun yang penuh, apalagi para suporter telah menciptakan atmosfer istimewa di laga-laga sebelumnya."

Georgios Donis menyoroti sulitnya padatnya jadwal pertandingan, menjelaskan: "Dalam 6 hari kami memainkan 3 pertandingan, dan itu bukan hal yang mudah, karena itu kami mengambil keputusan terkait pengaturan beban para pemain."









Donis mengungkap bahwa Zakariya Hawsawi akan absen dari laga melawan Qatar, sementara kondisi Hassan Tambakti belum dipastikan hingga saat ini, dengan mengatakan: "Kami akan melihat sejauh mana kemampuannya untuk bermain dan mengambil keputusan yang tepat."

Pelatih asal Yunani itu menekankan perlunya memperbaiki sisi pertahanan, seraya menegaskan pentingnya menjaga gawang tetap bersih dan fokus menghadapi tim Qatar yang merupakan salah satu tim paling produktif dalam menciptakan peluang di turnamen ini.

Ia mengatakan: "Kami menganalisis setiap lawan dan berusaha memanfaatkan titik kekuatan dan kelemahan. Ketika kami menguasai bola dan mengambil keputusan yang tepat, kami akan mampu menciptakan ancaman dan mencetak gol."









Donis menegaskan bahwa proyeknya bersama Timnas Arab Saudi membutuhkan waktu, menjelaskan bahwa ia mulai bekerja mengembangkan tim secara bertahap sejak mengemban tugas ini, dengan fokus pada penguasaan bola, bola mati, pressing, dan kecepatan dalam mengambil keputusan.

Ia menambahkan: "Kami ingin membentuk tim yang memiliki identitas jelas, dan mampu melakukan pressing serta menciptakan energi antara lini serang dan lini bertahan. Para pemain merespons dengan baik dan berusaha menerapkan ide-ide tersebut, dan faktor mental inilah yang membantu kami mempersingkat waktu."

Mengenai tekanan yang berkaitan dengan sejarah Arab Saudi di babak-babak gugur, ia mengatakan: "Tekanan adalah hal yang wajar, tetapi ketika para pemain percaya pada rencana dan rekan-rekan mereka serta siap, mereka akan mampu menghadapi situasi apa pun di dalam lapangan. Kami ingin bermain dengan percaya diri dan fleksibel."









Di sisi lain, Abdullah Al-Salem, pemain Timnas Arab Saudi, menegaskan bahwa laga melawan Qatar berbeda dari laga-laga sebelumnya, dengan mengatakan: "Ini adalah pertandingan semifinal, dan kami akan menghadapi tim yang memiliki pengalaman besar serta pernah menjuarai Piala Asia, tetapi kami juga tim yang kuat dan berharap bisa mencapai final."

Al-Salem berbicara tentang gol pertamanya bersama timnas, dengan mengatakan: "Mencetak gol pertamaku bersama timnas di usia 33 tahun mungkin datang setelah berbagai kesulitan dan pasang surut yang kualami dalam perjalanan karierku. Aku selalu bekerja keras di dalam maupun di luar lapangan, dan aku masih mampu membantu rekan-rekanku."

Pemain Timnas Arab Saudi itu menambahkan: "Semua berkontribusi dalam mencetak gol, dan aku menyempurnakan kerja tim dengan mencetak gol. Baik aku bermain sebagai starter maupun cadangan, tujuannya satu, yaitu mewakili timnas dengan cara terbaik dan meraih gelar juara."



