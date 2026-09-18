Georgios Donis tiba untuk memimpin timnas Arab Saudi dengan pemahaman yang baik bahwa para suporter tidak sekadar menunggu perbaikan hasil, melainkan mencari wajah baru bagi Arab Saudi yang mengembalikan keyakinan mereka bahwa timnas melangkah ke arah yang benar. Pelatih asal Yunani itu sebelumnya telah berbicara tentang keinginannya menampilkan timnas yang memiliki identitas ofensif yang jelas, setelah sekian lama corak defensif mendominasi cara bermain Arab Saudi.

Namun janji yang dibawa awal era Donis belum menemukan jalannya di atas lapangan sebagaimana yang dinantikan para suporter, terlebih timnas Arab Saudi tidak menampilkan level ofensif yang diharapkan selama Piala Dunia, dan terus tampil dengan gambaran yang mendekati apa yang biasa mereka perlihatkan pada periode-periode sebelumnya bersama Roberto Mancini dan Herve Renard, tanpa perubahan besar pada bentuk tim atau cara mereka menyikapi pertandingan.

Dan dengan masuknya Arab Saudi ke ajang Piala Teluk, Donis mungkin menemukan peluang berbeda untuk kembali menyajikan gagasan-gagasannya, terutama karena karakter turnamen, level para pesaing, dan selisih kualitas teknis dibandingkan Piala Dunia memberinya ruang lebih besar untuk mencoba gaya yang lebih berani, dan barangkali memenuhi janji yang hingga kini belum terwujud.

Janji ofensif yang belum tampak

Sejak awal tugas Donis, sudah jelas bahwa sang pelatih ingin memberi timnas Arab Saudi karakter yang lebih ofensif, tetapi penerapan gagasan-gagasan ini berbenturan dengan kenyataan yang sulit, terutama dengan singkatnya periode menjelang Piala Dunia, tekanan hasil, dan kebutuhan tim untuk menghadapi pertandingan pada level tertinggi melawan timnas-timnas yang memiliki kualitas besar.

Karena itu tidaklah mudah bagi timnas untuk secara tiba-tiba berubah menjadi tim ofensif yang berbeda dalam waktu singkat, terlebih Arab Saudi selama tahun-tahun lalu telah terbiasa dengan perhitungan yang lebih konservatif, dengan mengandalkan organisasi defensif dan mempersempit ruang bagi para pesaing sebelum berpikir untuk mengambil risiko secara ofensif.

Namun persoalannya, para suporter menunggu untuk melihat tanda-tanda perubahan yang jelas, dan itulah yang tidak tampak dalam wujud yang diharapkan selama Piala Dunia, sehingga jawaban atas pertanyaan terpenting pun tertunda: apakah Donis benar-benar mampu membangun timnas ofensif dengan karakter yang berbeda?

Piala Teluk: peluang di luar perhitungan yang sulit

Piala Teluk boleh jadi sepenuhnya berbeda dari Piala Dunia dari segi karakter persaingan dan kondisi teknis, dan itulah yang memberi Donis peluang untuk melakukan sejumlah perubahan yang mungkin tidak mampu ia terapkan dengan keberanian yang sama pada laga-laga Piala Dunia.

Selisih yang ada di antara timnas-timnas Teluk mungkin memungkinkan Arab Saudi menguasai bola untuk periode yang lebih panjang dan maju dengan jumlah pemain yang lebih banyak, sekaligus memberi sang pelatih ruang lebih besar untuk menguji solusi-solusi ofensif yang berbeda alih-alih terus-menerus berfokus pada cara menghentikan lawan.

Di sinilah turnamen dapat berubah menjadi panggung yang tepat untuk menerapkan gagasan-gagasan yang dibicarakan Donis, terutama jika ia memutuskan menambah jumlah pemain di sepertiga akhir lapangan, menekan lebih kuat setelah kehilangan bola, dan berupaya merebut kembali penguasaan bola di area-area lebih depan alih-alih menunggu lawan di area-area defensif.

Donis di hadapan peluang mengembalikan kepercayaan

Suporter Arab Saudi tidak sekadar butuh mendengar janji-janji baru, melainkan ingin melihat terjemahan gagasan-gagasan ini di dalam lapangan. Karena itu, Piala Teluk merupakan peluang nyata bagi Donis untuk memberikan jawaban praktis atas kritik yang menerpa timnas selama periode terakhir.

Tampilnya Arab Saudi dengan wajah ofensif, disertai pergerakan yang lebih baik antarlini dan kemampuan yang lebih besar dalam menciptakan peluang serta menembus gawang lawan, mungkin akan mengubah banyak kesan tentang fase saat ini, sekalipun turnamen ini kekuatannya lebih rendah dibanding Piala Dunia.

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Sebaliknya, berlanjutnya bentuk permainan yang sama tanpa perkembangan yang jelas akan kembali memunculkan tanda tanya seputar kemampuan sang pelatih menerapkan gagasan-gagasannya, terlebih para suporter akan memperlakukan Piala Teluk sebagai peluang yang semestinya menjadi ajang timnas tampil dengan wajah yang lebih berani, mengingat perbedaan kondisi dan selisih kualitas dibandingkan laga-laga bertaraf dunia.

Janji yang hilang: apakah dimulai dari Teluk?

Donis kini berada di hadapan peluang untuk mengembalikan janji yang belum terwujud pada penampilan perdananya bersama Arab Saudi. Yang dituntut bukan hanya kemenangan dalam pertandingan, melainkan tampilnya timnas dengan karakter berbeda yang membuat publik merasakan adanya awal yang sungguh-sungguh bagi sebuah fase baru.

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Dan Piala Teluk mungkin menjadi ruang yang dibutuhkan sang pelatih untuk mewujudkan gagasan-gagasan ofensifnya menjadi kenyataan, terlebih karakter turnamen ini memungkinkan pengambilan risiko yang lebih besar serta mencoba solusi-solusi yang mungkin lebih sulit ketika menghadapi timnas sekelas Spanyol dan Uruguay.

Dan jika Donis berhasil memanfaatkan peluang ini serta menyajikan Arab Saudi yang lebih berani, terorganisasi, dan berbahaya di depan gawang, maka boleh jadi garis-garis sebuah era baru timnas Arab Saudi benar-benar mulai tampak, dan janji lama itu menjadi awal bagi kenyataan yang berbeda, alih-alih tetap sekadar pernyataan yang tak menemukan jalannya ke lapangan.