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LAFC memastikan tempat di babak play-off MLS Cup setelah bermain imbang dramatis 2-2 melawan rivalnya, LA Galaxy. Pelatih sementara Xavi Tamarit memuji kegigihan timnya setelah Denis Bouanga menginspirasi kebangkitan luar biasa pada babak kedua, usai tertinggal dua gol dalam laga El Trafico.

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LAFC Amankan Tiket Play-off Lewat Derbi Dramatis

LAFC memastikan tempat di babak play-off MLS Cup setelah bermain imbang dramatis 2-2 melawan LA Galaxy di BMO Stadium. Tuan rumah bangkit dari ketertinggalan dua gol untuk meraih satu poin penting dalam edisi terbaru El Trafico.

Joseph Paintsil sempat membuat Galaxy memegang kendali penuh setelah memanfaatkan kesalahan pertahanan untuk mencetak dua gol. Namun, LAFC segera merespons dengan dua gol dalam waktu singkat untuk menjaga ambisi mereka tampil di fase pascamusim. Hasil ini memastikan LAFC tampil di babak play-off untuk kelima kalinya secara beruntun. Ini juga menjadi kali kedelapan mereka lolos ke fase pascamusim dalam sembilan musim.

Tamarit Puji Kebangkitan Dramatis di Babak Kedua

Pelatih kepala sementara Tamarit gembira dengan semangat juang yang ditunjukkan para pemainnya. Timnya mendominasi permainan dalam beberapa periode di babak pertama, tetapi justru tertinggal sebelum kembali kebobolan pada awal babak kedua. Meski mengalami kemunduran akibat kesalahan pertahanan, tuan rumah bangkit dengan impresif untuk menyelamatkan pertandingan.

"Saya sangat bangga kepada tim, dengan cara kami bangkit dari situasi yang sangat sulit dan tidak pantas kami alami," kata Tamarit kepada wartawan. "Mereka tidak pernah menyerah."

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Kebangkitan itu dimulai oleh Bouanga, yang menyambar bola muntah setelah kiper Galaxy JT Marcinkowski gagal mengamankan tembakan Armindo Sieb. Leo Walta kemudian menyamakan kedudukan setelah menerima umpan silang berbahaya dari Heung-min Son.

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Kesalahan Pertahanan Bikin Skuad LAFC Frustrasi

Meski kebangkitan mereka patut diapresiasi, LAFC tetap frustrasi dengan cara mereka kebobolan. Gol kedua Paintsil tercipta setelah Hugo Lloris gagal mengamankan tembakan Erik Thommy, yang menunjukkan kelemahan pertahanan mereka.

Bek Aaron Long mengkritik lini belakang timnya dan menyebut kedua gol Galaxy "agak mudah terjadi, agak mudah dicetak." Ia menambahkan: "Mencetak dua gol di kandang seharusnya cukup untuk menang."

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Berusaha Raih Keuntungan Bermain di Kandang pada Play-off

LAFC kini akan fokus mengejar posisi unggulan yang lebih tinggi dengan hanya dua pertandingan musim reguler tersisa. Hasil bagus di penghujung musim sangat penting jika mereka ingin mendapatkan kesempatan bermain di kandang dalam babak play-off mendatang. Dalam dua laga terakhirnya, LAFC akan menghadapi Minnesota United pada 2 November, lalu enam hari kemudian bertandang untuk menghadapi Seattle Sounders.