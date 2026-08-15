Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

Goal.com
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
FBL-KSA-NASSR-DAMACAFP

Diterjemahkan oleh

Dengan video: Suporter Al Nassr Mengejutkan Bintang Barunya dengan Sambutan Spesial

Al Nassr FC vs Al Fateh FC
Al Nassr FC
Al Fateh FC
Saudi Pro League
Arab Saudi

Al-Alami menghadapi Al-Fateh di Liga Roshn

Para pendukung Al-Nassr tak mau ketinggalan untuk memberikan penghormatan spesial kepada pemain anyar Portugal mereka, Samu Costa, dalam laga pertama tim di musim baru.

Al-Nassr menjamu Al-Fateh pada hari Sabtu ini, di Stadion Al-Awwal Park, dalam pekan pertama kompetisi Liga Roshn Saudi.

Jurnalis Saudi, Ali Al-Anzi, melalui akun pribadinya di situs "X", membagikan sebuah video yang memperlihatkan para pendukung Al-Nassr menyerukan nama "Costa" secara serentak pada menit ke-11 pertandingan.

Tiket pertandingan Liga Roshn SaudiBeli tiketmu sekarang!

Jurnalis Saudi tersebut menjelaskan bahwa seruan itu terjadi tepat pada menit itu, karena pemain asal Portugal ini akan mengenakan kostum bernomor 11 bersama klub Al-Nassr.

King Cup
Al Diriyah crest
Al Diriyah
DIR
Al Nassr FC crest
Al Nassr FC
ALN
King Cup
Al-Ula FC crest
Al-Ula FC
ULA
Al Fateh FC crest
Al Fateh FC
ALF

Samu Costa tidak memulai pertandingan sebagai starter, melainkan berada di bangku cadangan, sementara pelatih Al-Nassr asal Australia, Ange Postecoglou, mengandalkan Abdullah Al-Khaibari dan pemain Brasil, Angelo, di lini tengah.

Pemain berusia 24 tahun itu bergabung dengan "Al-Alami" pada bursa transfer musim panas ini, datang dari klub Spanyol Real Mallorca, dan menjadi satu-satunya transfer yang dilakukan klub hingga saat ini.

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google