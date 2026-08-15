Para pendukung Al-Nassr tak mau ketinggalan untuk memberikan penghormatan spesial kepada pemain anyar Portugal mereka, Samu Costa, dalam laga pertama tim di musim baru.

Al-Nassr menjamu Al-Fateh pada hari Sabtu ini, di Stadion Al-Awwal Park, dalam pekan pertama kompetisi Liga Roshn Saudi.

Jurnalis Saudi, Ali Al-Anzi, melalui akun pribadinya di situs "X", membagikan sebuah video yang memperlihatkan para pendukung Al-Nassr menyerukan nama "Costa" secara serentak pada menit ke-11 pertandingan.

Jurnalis Saudi tersebut menjelaskan bahwa seruan itu terjadi tepat pada menit itu, karena pemain asal Portugal ini akan mengenakan kostum bernomor 11 bersama klub Al-Nassr.

Samu Costa tidak memulai pertandingan sebagai starter, melainkan berada di bangku cadangan, sementara pelatih Al-Nassr asal Australia, Ange Postecoglou, mengandalkan Abdullah Al-Khaibari dan pemain Brasil, Angelo, di lini tengah.

Pemain berusia 24 tahun itu bergabung dengan "Al-Alami" pada bursa transfer musim panas ini, datang dari klub Spanyol Real Mallorca, dan menjadi satu-satunya transfer yang dilakukan klub hingga saat ini.