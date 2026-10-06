Seorang pakar perwasitan menuntaskan perdebatan seputar penalti yang dianulir untuk timnas Uni Emirat Arab, saat menghadapi Arab Saudi di final Piala Teluk Arab "Khaleeji 27".

Timnas Arab Saudi bertemu dengan Uni Emirat Arab, pada hari Selasa ini, di Stadion Al-Inmaa di Jeddah, dalam laga final edisi ke-27 turnamen Teluk tersebut.

Pada menit ke-38 pertandingan, wasit memberikan hadiah penalti untuk timnas Uni Emirat Arab, dengan alasan pemainnya, Bruno Oliveira, dilanggar di dalam kotak penalti oleh Hassan Tambakti, sebelum ia menarik kembali keputusan penalti tersebut setelah meninjau teknologi video.

Pakar perwasitan asal Mesir, Mohamed Kamal Risha, mendukung keputusan teknologi video untuk menganulir penalti itu, dengan alasan pemain Uni Emirat Arab tidak mengalami pelanggaran di dalam kotak penalti Arab Saudi.

Risha mengatakan dalam pernyataan kepada surat kabar Saudi "Al-Riyadhiah": "Pada menit ke-38, Oliveira, penyerang Uni Emirat Arab, memanfaatkan posisi kaki Tambakti di depannya, lalu terjatuh tanpa adanya kontak yang mengharuskan diberikannya penalti".

Ia menambahkan: "Intervensi ruang VAR sudah tepat dengan memanggil wasit untuk meninjau situasi tersebut di layar, hingga ia menarik kembali keputusannya dan menganulir penalti".