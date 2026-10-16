Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Real Racing Club de Santander v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Dengan video baru: La Liga merayakan Zabiri yang sedang bersinar

Osasuna vs Racing Santander
Osasuna
Racing Santander
LaLiga
Y. Zabiri
Spanyol
Maroko

Zabiri mencetak 7 gol di LaLiga

La Liga memberikan penghormatan kepada bintang Maroko, Yasser Zabiri, striker Racing Santander, yang meraih penghargaan pemain terbaik (U-23) di kompetisi tersebut untuk bulan September, dan melalui akun resminya di platform "X" mereka mengunggah sebuah video sang pemain.

Dalam video itu, Zabiri tampak memilih sebuah emoji untuk menggambarkan masing-masing rekan setimnya.

Baca juga

Yamal di puncak daftar pencipta peluang Liga Champions, Diaz di posisi bergengsi

Statistik Liga Champions: Real Madrid raja comeback sepanjang sejarah, Barcelona runner-up

Pertandingan berikutnya
OSA

OSA

LaLiga

18 Okt 2026

SAN

SAN

La Liga sebelumnya telah mengumumkan, pada 30 September lalu, kemenangan Zabiri dalam penghargaan tersebut, setelah ia mencetak 3 gol sepanjang bulan itu, sehingga koleksinya saat itu bertambah menjadi 6 gol di liga.

Pemain internasional Maroko itu tampil mencolok pada pekan kelima La Liga, ketika ia mencetak dua gol Racing dalam kemenangan 2-1 atas Deportivo Alaves, di Stadion El Sardinero.

Pada pekan berikutnya, ia mencetak satu gol dan menciptakan satu assist, dalam kekalahan besar timnya dari Barcelona 7-2.

Zabiri mengalahkan dalam pemungutan suara akhir Pau Cubarsi, bintang Barcelona, Alberto Moleiro, pemain Villarreal, Miguel Sierra, dari Sevilla, dan Yoel Lago, pemain Celta Vigo. Pemain Maroko itu menggantikan Javi Hernandez, pemain Espanyol, yang meraih penghargaan bulan Agustus.

Zabiri bermain untuk Racing Santander pada musim ini dengan status pinjaman dari klub Prancis, Rennes. Ia menambah koleksinya menjadi 7 gol di Liga Spanyol, setelah mencetak satu gol dalam hasil imbang timnya melawan Valencia (2-2), Minggu lalu.

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google