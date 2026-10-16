La Liga memberikan penghormatan kepada bintang Maroko, Yasser Zabiri, striker Racing Santander, yang meraih penghargaan pemain terbaik (U-23) di kompetisi tersebut untuk bulan September, dan melalui akun resminya di platform "X" mereka mengunggah sebuah video sang pemain.

Dalam video itu, Zabiri tampak memilih sebuah emoji untuk menggambarkan masing-masing rekan setimnya.

Baca juga

Yamal di puncak daftar pencipta peluang Liga Champions, Diaz di posisi bergengsi

Statistik Liga Champions: Real Madrid raja comeback sepanjang sejarah, Barcelona runner-up

Pertandingan berikutnya OSA LaLiga 08.00 SAN

La Liga sebelumnya telah mengumumkan, pada 30 September lalu, kemenangan Zabiri dalam penghargaan tersebut, setelah ia mencetak 3 gol sepanjang bulan itu, sehingga koleksinya saat itu bertambah menjadi 6 gol di liga.

Pemain internasional Maroko itu tampil mencolok pada pekan kelima La Liga, ketika ia mencetak dua gol Racing dalam kemenangan 2-1 atas Deportivo Alaves, di Stadion El Sardinero.

Pada pekan berikutnya, ia mencetak satu gol dan menciptakan satu assist, dalam kekalahan besar timnya dari Barcelona 7-2.

Zabiri mengalahkan dalam pemungutan suara akhir Pau Cubarsi, bintang Barcelona, Alberto Moleiro, pemain Villarreal, Miguel Sierra, dari Sevilla, dan Yoel Lago, pemain Celta Vigo. Pemain Maroko itu menggantikan Javi Hernandez, pemain Espanyol, yang meraih penghargaan bulan Agustus.

Zabiri bermain untuk Racing Santander pada musim ini dengan status pinjaman dari klub Prancis, Rennes. Ia menambah koleksinya menjadi 7 gol di Liga Spanyol, setelah mencetak satu gol dalam hasil imbang timnya melawan Valencia (2-2), Minggu lalu.