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Al Ahli vs Al Riyadh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Dengan video: Al Shabab mengusir suporter Al Ahli lebih awal dari stadion El Clasico

Al Shabab vs Al Ahli
Al Shabab
Al Ahli
Saudi Pro League
Arab Saudi

Kemarahan besar

Klub Al Shabab memaksa suporter Al Ahli meninggalkan stadion lebih awal pada laga el clasico kecil di Liga Roshn Arab Saudi.

Al Ahli bertandang ke markas Al Shabab, pada hari Jumat ini, di Stadion SHG Arena di ibu kota Arab Saudi, Riyadh, dalam pekan kedua belas kompetisi Liga Roshn.

Setelah laga berjalan 66 menit, sejumlah besar suporter Al Ahli mulai meninggalkan stadion, setelah winger asal Belgia, Yannick Carrasco, mencetak gol kelima bagi Al Shabab melalui tendangan penalti.

Sebagian suporter sebenarnya sudah meninggalkan Stadion SHG Arena usai Al Shabab mencetak gol ketiga pada menit ke-37, melalui penyerang asal Kolombia, Roger Martinez.

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Sebagian suporter juga meninggalkan stadion setelah penyerang asal Brasil, Ricardo Matias, mencetak gol keempat bagi tim ibu kota tersebut pada menit ke-48.

Perlu dicatat bahwa suporter Al Ahli telah meluapkan kemarahan mereka seusai babak pertama, dengan menuntut pemecatan pelatih asal Belanda, Marino Pusic, serta melontarkan cemoohan terhadap kiper asal Arab Saudi, Abdulrahman Al Sanbi.

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