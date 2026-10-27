Grup China Media, perusahaan induk stasiun televisi CCTV Tiongkok, memberikan tanggapan melalui juru bicara resmi setelah penyerang Real Madrid Kylian Mbappe secara terbuka meminta maaf atas pernyataannya mengenai mantan pemimpin Tiongkok Mao Zedong.

Sebelumnya, lembaga penyiaran resmi Tiongkok "CCTV" menghentikan siaran pertandingan Liga Spanyol, serta pertandingan apa pun yang diikuti Mbappe, akibat pernyataannya baru-baru ini.

Juru bicara tersebut menjelaskan bahwa mereka telah menelaah informasi terkait pernyataan pemain Real Madrid itu, di mana kasus ini masih menimbulkan reaksi keras di Tiongkok, menurut yang dilaporkan jaringan "Foot Mercato".

Mbappe sebelumnya telah merilis pernyataan permintaan maaf hari ini yang berbunyi: "Dalam sebuah wawancara yang dilakukan dengan saya baru-baru ini, saya memberikan komentar atas sebuah foto saya, tetapi komentar saya tidak tepat, dan kini saya menyadari bahwa hal itu telah menyakiti perasaan banyak orang di Tiongkok dan komunitas Tionghoa di seluruh dunia".

Ia menambahkan: "Saya meminta maaf kepada setiap orang yang terganggu oleh kata-kata saya, sebab hal itu sama sekali bukan maksud saya. Saya memiliki rasa hormat yang mendalam terhadap rakyat Tiongkok dan sejarahnya, dan saya menyampaikan penyesalan saya yang tulus".

Di sisi lain, seorang perwakilan dari grup media Tiongkok menyatakan bahwa mereka telah menelaah informasi terkait, dan menegaskan pentingnya ucapan, namun tindakan tidak kalah pentingnya, seraya menyatakan harapan agar Liga Spanyol, Real Madrid, dan Mbappe sendiri dapat mengambil pelajaran dari pengalaman ini, menyampaikan permintaan maaf yang tulus, serta memperbaiki kesalahan-kesalahan mereka sebelumnya, menurut pernyataan resmi yang dikutip kantor berita Tiongkok Dongqiudi.











