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Trabzonspor v Besiktas JK - Turkish Super League 2026/27Getty Images Sport
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Dengan tampilnya Salah: Comeback dramatis Trabzonspor di Liga Turki

M. Salah
Rizespor vs Trabzonspor
Rizespor
Trabzonspor
Super Lig
Mesir
Turki

Satu Langkah Menuju Puncak Klasemen

Trabzonspor meraih remontada dramatis melawan Rizespor dengan skor 4-3, pada hari Senin ini, di Stadion Çaykur Didi dalam lanjutan pekan kedelapan Liga Turki.

Trabzonspor sempat tertinggal dua gol yang dicetak Gennaro Borrelli pada menit ke-12 dan ke-32, tetapi Melih Kabasakal memperkecil ketertinggalan rekan-rekan setim bintang Mesir Mohamed Salah lewat sebuah gol pada menit ke-49.

Aral Şimşir menyamakan kedudukan untuk Trabzonspor lewat gol kedua pada menit ke-51, lalu Francolino Dyego menyempurnakan remontada dengan gol ketiga pada menit ke-58.

Rizespor kembali masuk ke dalam pertandingan lewat gol ketiga yang dicetak Kazım Laçi pada menit ke-68, tetapi Francolino Dyego mencetak gol kedua miliknya dan gol keempat Trabzonspor tujuh menit sebelum berakhirnya waktu normal pertandingan.

Dengan hasil ini, Trabzonspor kini berada di posisi kedua pada klasemen Liga Turki dengan 19 poin, sementara koleksi poin Rizespor tertahan di angka 10 pada posisi ke-13.

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