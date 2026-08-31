Arsenal meraih kemenangan berharga di kandang lawan setelah menaklukkan Aston Villa dengan skor tanpa balas, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya pada Senin malam di Stadion "Villa Park", dalam lanjutan pekan kedua Liga Primer Inggris.

Arsenal pun mengangkat koleksi poinnya menjadi 6 angka sempurna untuk memulai misi mempertahankan gelar dengan cara terbaik yang mungkin dilakukan.

Arsenal mendominasi jalannya laga sejak menit-menit awal, dengan penguasaan bola mencapai 66%, sementara tuan rumah mengandalkan serangan balik dan tembakan dari luar kotak penalti.

Aston Villa nyaris membuka keunggulan lebih awal pada menit ke-12, setelah Emiliano Buendia melepaskan tembakan keras yang membentur mistar gawang, sehingga keberuntungan menyelamatkan tim asuhan pelatih Mikel Arteta.

Arsenal membalas dengan beberapa peluang, yang paling menonjol adalah sundulan Declan Rice yang dengan mudah dihalau kiper Zion Suzuki, sebelum tim tamu melanjutkan tekanan mereka tanpa hasil hingga babak pertama berakhir dengan skor kacamata.

Memasuki babak kedua, Arteta memasukkan Eberechi Eze menggantikan Christos Tzolis untuk menghidupkan sisi serangan, sementara Arsenal terus memaksakan ritme permainan pada laga tersebut.

Pada menit ke-55 Arsenal menuntut penalti setelah Bukayo Saka terjatuh di dalam kotak penalti, namun wasit Jarred Gillett menolak memberikannya, sebelum kembali meninjau teknologi video, yang mendukung keputusannya untuk membatalkan pemberian pelanggaran apa pun.

Balasan tidak butuh waktu lama, karena Arsenal berhasil menerjemahkan keunggulannya menjadi gol kemenangan pada menit ke-59, setelah Riccardo Calafiori melepaskan umpan matang kepada Bukayo Saka di dalam kotak penalti, dan bintang Inggris itu menembakkannya mendatar ke sudut kiri gawang Zion Suzuki.

Aston Villa berusaha bangkit dalam kedudukan, dan Unai Emery melakukan beberapa pergantian ofensif, yang paling menonjol adalah masuknya Tammy Abraham, Alejandro Garnacho, dan Aaron Wan-Bissaka, namun lini pertahanan Arsenal dan kipernya David Raya berhasil menjaga keunggulan.

Kai Havertz menyia-nyiakan peluang menambah keunggulan pada menit ke-74 dengan tembakan yang dihalau Suzuki, sementara tuan rumah melanjutkan tekanan mereka melalui umpan silang dan sepak pojok pada menit-menit akhir, tetapi pertahanan Arsenal tetap solid.

Pada waktu tambahan, wasit memberikan delapan menit ekstra, namun Arsenal berhasil mengelola menit-menit akhir dengan cerdik untuk keluar dengan kemenangan berharga dengan satu gol tanpa balas, yang lahir lewat sentuhan Bukayo Saka, guna melanjutkan awal kuat mereka di Liga Primer Inggris.