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Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Dengan sentuhan sindiran, Diomande menanggapi mereka yang meragukan kelayakannya mengenakan seragam Real Madrid

Transfers
Real Madrid
Y. Diomande
Paris Saint-Germain
Spanyol
Côte d’Ivoire
Prancis

Bintang Pantai Gading itu tidak tinggal diam

Real Madrid membidik transfer bintang Leipzig asal Pantai Gading, Yan Diomande, dan meningkatkan minat mereka terhadap pemain tersebut dalam beberapa hari terakhir, dalam upaya merampungkan kesepakatan.

Sejumlah klub berlomba-lomba untuk mendapatkan bintang berusia 19 tahun itu, dengan Real Madrid, Paris Saint-Germain, Liverpool, dan Manchester City berada di garis depan.

Selama sepekan terakhir, media sosial dipenuhi rumor mengenai kemungkinan bergabungnya sang pemain dengan Real Madrid, yang memicu beragam reaksi di kalangan penggemar.

Alih-alih memilih diam, Diomande memutuskan untuk membalas sendiri sebuah opini yang ditujukan langsung kepadanya.

Beberapa kreator konten menunjukkan keraguan terang-terangan terhadap transfer tersebut. Sebagai contoh, salah satu pengguna "TikTok" mempertanyakan dengan tajam apakah level pemain asal Pantai Gading itu sepadan dengan jumlah dana yang begitu besar untuk merekrutnya.

Club Friendlies
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Leganes crest
Leganes
LEG
Club Friendlies
Mallorca crest
Mallorca
MLL
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG

Dalam sebuah video, ia berkata: "Sekarang saya mengerti kenapa Real Madrid tidak meraih gelar apa pun musim ini. Kalian melepas Barcola dan Olise, lalu membayar 100 juta euro untuk Yan Diomande. Siapa pemandu bakat di klub ini? Apakah pemain ini benar-benar punya level yang dibutuhkan Madrid? Mereka akan menjalani satu musim lagi tanpa gelar."

Balasan pemain asal Pantai Gading itu datang dengan cepat dan disertai sentuhan sindiran. Alih-alih terlibat perdebatan atau merasa terganggu, Diomande memilih untuk membalas melalui akun "TikTok" miliknya, di mana ia mengunggah ulang video sang kreator konten dan menambahkan emoji dua jempol teracung, menegaskan bahwa kritik tersebut tidak menggusarkannya.


@yan_diomande49

♬ son original - gatenaninan


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