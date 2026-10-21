Al Ahly menahan imbang dalam laga menegangkan melawan Al Qanah (3-3), pada Rabu malam ini di Stadion Kairo, dalam rangkaian pertandingan pekan ketujuh Liga Mesir.

Dengan hasil ini, raihan poin Al Ahly naik menjadi 17 poin, menempati peringkat kedua pada klasemen liga, dengan selisih 4 poin dari Pyramids yang memuncaki klasemen dengan nilai sempurna, sementara Al Qanah menambah poinnya menjadi 8 poin, di peringkat ke-11.

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Al Ahly membuka keunggulan melalui Omar Al Saei, pada menit ke-18, usai umpan matang dari Mohamed Hany, yang disambut pemain muda itu dengan satu sentuhan ke gawang.

Namun Al Qanah menyamakan kedudukan kurang dari seperempat jam kemudian, ketika Moudy Shalata mencetak gol dari tembakan indah, yang hanya bisa dipandangi oleh kiper Mostafa Shobeir, pada menit ke-32.

Al Ahly menolak mengakhiri babak pertama dengan skor imbang, di mana bintang Maroko, Achraf Bencharki, mencetak gol kedua timnya pada menit ke-43.

Kebangkitan Al Qanah

Al Qanah menekan dengan kuat di awal babak kedua, dan kembali merebut hasil imbang pada menit ke-54, melalui sambaran Hazem Abdel Sattar atas bola rebound dari Shobeir.

Pada menit ke-80, Yassin Marei, bek Al Ahly, mencetak gol ketiga Al Qanah melalui gol bunuh diri, ketika ia berusaha menghalau bola dari hadapan Mohamed Hamdy Zaki.

Namun bek Maroko, Achraf Dari, berhasil memberikan hasil imbang (3-3) bagi Al Ahly pada menit ke-90+3, ketika ia melepaskan sundulan kepala yang gagal dihalau pertahanan Al Qanah, hingga bola melewati garis gawang, sehingga Al Ahly keluar dari pertandingan dengan kerugian yang paling ringan.



