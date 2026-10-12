Dengan senjata kekacauan: bintang Barcelona menangkan taruhan Flick

Gabriel Jesus menjadi kandidat untuk tampil dalam skuat utama Barcelona saat menghadapi Galatasaray, Selasa besok, di Liga Champions.

Menurut surat kabar Sport, pelatih Hansi Flick memecah kebiasaan yang biasa ia lakukan pada konferensi pers sebelum laga terakhir di LaLiga, ketika ia mengumumkan bahwa Jesus akan bermain sejak menit pertama untuk menutupi absennya Raphinha.

Flick memberi Jesus kesempatan tampil dalam skuat utama Barca untuk pertama kalinya. Dan respons pemain asal Brasil itu berlangsung dengan cara terbaik yang mungkin; ia mencetak gol melalui penyelesaian akhir yang akurat, namun di atas segalanya, ia menunjukkan keterpaduan yang mencolok dan kelancaran besar dalam penampilannya, seolah-olah ia telah menjadi salah satu elemen penting dalam sistem tim sejak lama.

Jesus tampak seperti salah satu petarung boks yang tubuhnya menyimpan bekas banyak pertarungan, yang telah beberapa kali menyatakan pensiun, namun terus berkompetisi berkat pengalaman mereka. Selain kemampuan sepak bola yang masih ia miliki, kepribadiannya dan cara ia menyatu dengan tim juga menonjol.

Pertandingan berikutnya GAL Champions League 15.00 BAR

Jelas bahwa ia telah terbiasa dengan tuntutan fisik tinggi di Premier League, dan ia juga memahami dengan baik mekanisme permainan di klub-klub seperti Manchester City dan Arsenal. Lebih dari itu, ia sangat cocok dengan tugas-tugas yang dituntut dari seorang ujung tombak di Barcelona, karena beberapa pekan lalu ia berkata dalam sebuah wawancara dengan radio Catalunya: "Menjadi penyerang yang turut bertahan adalah bagian dari DNA saya."

Dalam wawancara yang sama, ia melontarkan pernyataan lain yang membantu memahami pengaruhnya di Barcelona, saat ia berkata: "Saya sangat suka menciptakan kekacauan, baik dengan bola maupun tanpa bola. Ketika saya ada di lapangan, sesuatu akan terjadi."

Peran Jesus tidak terbatas pada mengancam gawang lawan, tetapi ia juga memudahkan tugas rekan-rekannya. Ia adalah salah satu tipe penyerang yang sulit dikawal, karena mereka tidak terikat pada posisi yang tetap, sehingga memaksa lini belakang lawan untuk terus mengawasi pergerakan mereka.

Jesus bermain selama 81 menit saat menghadapi Getafe, dan pertanyaannya kini adalah apakah ia akan mempertahankan tempatnya dalam skuat utama saat melawan Galatasaray.