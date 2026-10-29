Dengan selisih tipis: Istri bintang Real Madrid selamat dari bencana Spanyol

Claudia Rodriguez, istri dari Marc Cucurella, pemain Real Madrid dan timnas Spanyol, berada di salah satu kereta yang berjalan di belakang kereta yang terlibat dalam kecelakaan tabrakan maut di Spanyol, kemarin Rabu, dan ia menegaskan bahwa dirinya selamat dari potensi bencana, setelah terpaksa kembali ke Madrid akibat kecelakaan tersebut.

Rodriguez mengatakan, melalui akun media sosialnya: "Saya sedang dalam perjalanan menuju Malaga dengan kereta berikutnya, dan saya syok. Saya ingin menyampaikan dukungan penuh saya kepada keluarga dan teman-teman para korban."

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Ia menambahkan: "Saya baik-baik saja, teman-teman, kereta saya sama sekali tidak terdampak, karena jarak antara kereta saya dan kereta yang mengalami kecelakaan cukup jauh. Kami hanya terpaksa kembali dan menuju Madrid, karena kereta itu berjalan di jalur yang sama."

Rodriguez melanjutkan: "Saya merasa syok hanya dengan memikirkan bahwa jika kecelakaan itu terjadi beberapa saat kemudian, hal yang sama bisa saja menimpa kereta saya, tetapi itu tidak sebanding dengan apa yang dialami orang-orang yang berada di dalam kereta yang mengalami kecelakaan."

Tabrakan dua kereta berkecepatan tinggi di Spanyol menewaskan sedikitnya 74 orang, menurut data terbaru yang diumumkan oleh komisi penyelidikan kecelakaan perkeretaapian di bawah Kementerian Transportasi Spanyol, hari ini Kamis.

Kecelakaan itu terjadi pada Rabu pagi di munisipalitas Orda, wilayah Castilla-La Mancha, bagian tengah negara itu, ketika kereta milik perusahaan "Renfe" menabrak kereta milik operator swasta "Iryo", setelah kereta tersebut berhenti akibat kerusakan elektronik pada sistem persinyalan, menurut informasi yang tercantum dalam laporan tersebut.

Sekitar 550 orang berada di dalam kedua kereta pada saat kecelakaan terjadi, yang mendorong Spanyol untuk mengumumkan masa berkabung nasional selama 72 jam, di tengah keterkejutan luas akibat salah satu bencana perkeretaapian paling mematikan dalam sejarah negara itu.