Yan Diomande mengetuk pintu Vinicius Junior, dan dengan keras. Pemain asal Pantai Gading itu hanya membutuhkan 36 menit untuk tampil sebagai salah satu sisi positif paling menonjol dalam derby Madrid, meski Real kalah dari Atletico (2-1) di Stadion Metropolitano, Minggu lalu, dalam ajang La Liga.

Diomande masuk ke lapangan saat Real bermain dengan sepuluh pemain, Atletico unggul dalam skor, dan pertandingan tampak nyaris selesai. Meski demikian, alih-alih bersembunyi, ia menguasai sisi kiri, memikul tanggung jawab, dan mengakhiri pertandingan sebagai salah satu pemain Mourinho yang paling aktif di babak kedua, menurut surat kabar Spanyol "Marca".

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Namun, yang mendorong Diomande menuju skuad utama bukan hanya penampilan bagusnya dan kemerosotan yang mengkhawatirkan dalam level permainan Vinicius, tetapi ia juga memiliki dukungan dari publik, yang secara khusus ingin pemain Pantai Gading itu menggantikan pemain Brasil tersebut.

Menanggapi pertanyaan: "Apakah Anda melihat Diomande harus menjadi pemain inti, dan menggantikan siapa?", 86% partisipan dalam jajak pendapat "Marca", yang melampaui 50 ribu suara, berpandangan bahwa ia harus menjadi pemain inti menggantikan Vinicius.

Sebaliknya, 7% mendukung keikutsertaannya sebagai pemain inti dengan mengorbankan pemain lain, yaitu Mbappe atau Bellingham atau Guler, sementara 7% berpandangan bahwa ia tidak seharusnya menjadi pemain inti. Dengan demikian, persentase suara yang mendukung Diomande sebagai pemain inti mencapai 93%.

Perbandingan Derby

Dalam derby Madrid, Vinicius menyelesaikan 8 dari 11 umpan, dengan tingkat akurasi mencapai 73%, dan 78% di paruh lapangan lawan, serta 50% di paruh lapangan timnya.

Adapun Diomande, ia lebih akurat, di mana ia menyelesaikan 9 dari 10 umpan, dengan tingkat keberhasilan mencapai 90%, di samping 89% di paruh lapangan lawan, dan 100% di paruh lapangan timnya.

Ada pula angka mencolok untuk pemain yang masuk ke pertandingan saat Real Madrid tengah menderita kekurangan jumlah pemain, sebab Diomande menyentuh bola 31 kali, berbanding hanya 22 kali untuk Vinicius.

Pemain asal Pantai Gading itu juga lebih menentukan dalam duel satu lawan satu, sebab ia menuntaskan 4 dribel sukses dari 6 percobaan, sementara Vinicius berhasil melewati para pemain bertahan hanya satu kali. Diomande juga mendapatkan 5 pelanggaran, berbanding hanya satu pelanggaran yang dialami pemain Brasil itu.

Adapun satu-satunya poin di mana Vinicius unggul dalam perbandingan ini adalah jarak yang ia tempuh dengan bola, sebesar 93 meter berbanding 72 meter untuk Diomande, sebuah selisih yang juga terkait dengan durasi waktu yang dihabiskan masing-masing pemain di lapangan.

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