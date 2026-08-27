Pewarta olahraga Saudi, Khalid Al-Shenaif, melontarkan kejutan besar terkait nilai finansial dari transfer-transfer lini serang Al-Hilal selama bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung, dengan menegaskan bahwa klub telah menggelontorkan sekitar satu miliar riyal untuk tiga nama pemain serang, sebuah angka yang mencerminkan daya beli besar yang dimiliki "Sang Bos" di pasar transfer.

Selama bursa transfer saat ini, Al-Hilal dikaitkan dengan perekrutan pemain Brasil Gabriel Martinelli dan pemain Inggris Ollie Watkins, di samping penyelesaian transfer pemain Belanda Crysencio Summerville, sehingga klub terus memperkuat lini depannya dengan nama-nama yang memiliki pengalaman besar di lapangan hijau Eropa.

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Al-Shenaif mengatakan dalam penampilannya melalui program "Dawrina Ghair": "Nilai perekrutan tiga nama pemain serang tersebut mencapai satu miliar riyal, dan ini menunjukkan kekuatan daya beli Al-Hilal".

Pewarta Saudi itu menambahkan bahwa kemampuan finansial besar yang dimiliki Al-Hilal ini mencerminkan besarnya dukungan yang diperoleh klub, dengan menegaskan bahwa jasa atas hal itu kembali kepada Pangeran Al-Walid bin Talal.

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Pergerakan terakhir Al-Hilal mengungkapkan arah yang jelas menuju pembangunan lini serang yang sangat kuat, setelah klub semakin dekat untuk menambahkan Martinelli dan Watkins di samping Summerville, di saat klub melakukan perubahan besar-besaran pada skuadnya selama bursa transfer saat ini.

Pergerakan ini datang di tengah kepergian sejumlah elemen lini serang dari tim, yang paling menonjol adalah pemain Brasil Malcom, di samping upaya klub untuk menyelesaikan masa depan pemain Prancis Karim Benzema, yang mendorong manajemen untuk mencari solusi baru yang mampu menggantikan para pemain yang pergi dan meningkatkan kualitas opsi serang yang tersedia bagi pelatih Italia Simone Inzaghi.

Jika ketiga transfer tersebut rampung dengan nilai yang beredar, maka Al-Hilal akan mengirim pesan kuat kepada para pesaingnya di Liga Roshn, tidak hanya melalui nama-nama yang berupaya direkrutnya, tetapi juga melalui besarnya pengeluaran yang mencerminkan ambisi klub untuk bersaing di semua kompetisi selama musim baru.