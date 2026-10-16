Diego Simeone, pelatih Atletico Madrid, memilih berkelit untuk menghindari komentar soal sanksi yang menimpa Vinicius Junior, bintang Real Madrid.

Vinicius dijatuhi hukuman larangan bermain selama 4 pertandingan setelah diusir keluar lapangan dalam laga melawan Villarreal di Liga Spanyol, yakni dua pertandingan karena perilaku tidak sportif dengan menjambak rambut pemain lawan, dan dua pertandingan lagi karena memprotes pengadil lapangan.

Atletico Madrid sendiri pernah mengalami kejadian serupa pada musim lalu, setelah mantan pemainnya Iker Luque dijatuhi sanksi larangan bermain 3 pertandingan dalam laga tim cadangan melawan Ponferradina.

Surat kabar Marca memuat pernyataan Simeone dalam konferensi pers menjelang pertandingan Atletico Madrid melawan Espanyol, Sabtu besok, pada pekan kesembilan La Liga.

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Simeone berkata, "Perbedaan sanksi antara Vinicius dan Iker Luque? Espanyol."

Pelatih asal Argentina itu hanya menjawab dengan satu kata saja, "Espanyol", untuk menghindari komentar mengenai sanksi bintang Real Madrid tersebut.

Mengenai laga besok, Simeone menjelaskan, "Selalu ada ruang untuk berkembang di semua aspek. Menang dalam lima pertandingan bukan berarti kami melakukan segala sesuatu dengan sangat baik. Selalu ada sedikit keberuntungan."

Ia menambahkan, "Koke dan Cardoso tidak akan tersedia bagi kami besok, dan karena itulah kami memiliki daftar pemain yang penting. Pada akhir musim nanti akan terlihat betapa pentingnya hal tersebut."

Ia menegaskan, "Kami masih berada dalam tahap pembangunan. Kami harus mengatur menit bermain para pemain, tetapi dengan selalu berupaya memenangkan pertandingan."

Ia melanjutkan, "Pablo Barrios? Semua kata-kata itu tidak boleh memengaruhinya secara negatif atau membuatnya melemah. Pablo adalah pemain yang sangat penting bagi kami."

Ia menyampaikan, "Koke? Dia sedang melalui fase yang kita semua alami ketika kehilangan salah satu anggota keluarga. Dia juga merasakan beberapa keluhan nyeri di kakinya, dan karena itu kami memutuskan untuk tidak membawanya besok."

Ia menutup, "Saya menghargai Manolo Gonzalez, pelatih Espanyol, yang selalu menampilkan level kompetitif yang baik di bawah kepemimpinannya. Para pemain tahu untuk apa mereka bermain, dan ketika sebuah tim mengetahui gaya bermainnya, itu berkat pelatihnya. Mereka tim yang bekerja dengan baik dan memiliki daya saing yang besar, dan kami selalu mengalami kesulitan saat menghadapi mereka."