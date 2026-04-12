Dengan restu dari Pérez, Real Madrid berencana untuk memanggil kembali Toni Kroos

Real Madrid berencana untuk kembali menggaet mantan bintang asal Jerman mereka, Toni Kroos, agar ia menjadi sosok yang berpengaruh bagi masa depan klub. Di dalam "Valdebebas", terdapat kesepakatan bahwa kembalinya mantan gelandang tersebut akan menjadi faktor penentu.

Para petinggi Real Madrid berpendapat bahwa saatnya telah tiba untuk kembalinya Kroos, bukan sebagai pemain sepak bola meskipun ia mampu melakukannya mengingat ia tetap menjaga kebugaran fisiknya yang prima, namun yang pasti kehadirannya di lini tengah saat ini akan sangat bermanfaat bagi Arbeloa dan rekan-rekan lamanya. Meskipun keputusan untuk kembali telah ditetapkan, namun cara dan posisinya belum ditentukan.

Menurut surat kabar "AS" Spanyol, manajemen klub Real Madrid berupaya mengisi kekosongan yang ditinggalkan bintang Jerman tersebut dua tahun setelah kepergiannya, dan kembalinya direncanakan pada awal musim depan, karena para pengambil keputusan di Real Madrid telah mengambil langkah agar mantan gelandang tersebut menjadi bagian dari struktur olahraga klub.

Keputusan yang diambil dalam hal ini sangat krusial, karena manajemen meyakini bahwa kontribusi Kroos dalam kegiatan sehari-hari di Valdebebas dan di klub secara umum akan membantu pertumbuhan organisasi, terlepas dari peran apa yang akan diberikan kepadanya jika kesepakatan akhir untuk kembalinya tercapai.

Kenangan perpisahan Kroos akan tetap terukir dalam ingatan semua orang, bukan hanya para penggemar Madrid. Gambarannya setelah pertandingan terakhirnya di "Bernabéu" masih segar, di mana para penggemar menangis atas kepergiannya sebelum adegan terindah terjadi enam hari kemudian saat ia mengucapkan selamat tinggal pada lapangan dengan meraih gelar keenamnya di Liga Champions, menandai akhir yang sempurna bagi karier profesionalnya pada saat yang ia anggap tepat, tanpa mencari apa pun selain perpisahan yang elegan, persis seperti keanggunan yang ia tunjukkan setiap hari di atas rumput hijau.

Hubungan antara klub dan Florentino Pérez di satu sisi serta pemain Jerman di sisi lain digambarkan sangat baik dan tidak pernah diwarnai masalah, baik selama kariernya sebagai pemain, saat perpisahannya, maupun hingga kini saat ia jauh dari aktivitas sehari-hari. Presiden sendiri adalah pendukung utama kembalinya bintang Jerman tersebut.

Setelah menetap sepenuhnya di ibu kota Spanyol bersama keluarganya, Kroos meluncurkan akademi sepak bola di "Boadilla del Monte", dan ia telah mengunjungi Valdebebas dua kali dalam beberapa pekan terakhir bersama tim akademinya untuk menghadapi Real Madrid.



Baca juga: Kroos: Real Madrid adalah tim paling berbahaya di dunia dalam situasi kacau