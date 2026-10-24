Dengan pesan singkat: Cristiano Ronaldo rayakan hari jadi berdirinya klub Al Nassr

Bintang Portugal, Cristiano Ronaldo, kapten Al Nassr, tak ingin melewatkan momen perayaan hari jadi klub asal Arab Saudi tersebut, dengan menyampaikan sebuah pesan singkat.

Klub Al Nassr merayakan hari jadinya yang ke-71 pada hari Sabtu ini, di mana klub didirikan pada 24 Oktober 1955.

Ronaldo mengunggah pesan singkat melalui akunnya di media sosial "X", yang berbunyi: "71 tahun penuh gairah, selamat ulang tahun untuk Al Nassr".

Klub Arab Saudi itu mengunggah ulang pesan tersebut melalui akun resminya di situs "X", dengan komentar: "Sebuah warisan dan sejarah besar yang telah terukir dan tertulis sejak 71 tahun lalu, dan bersama-sama kita akan menciptakan dan menulis sejarah baru yang akan dikisahkan".

Pertandingan berikutnya ALN Saudi Pro League 14.00 ALK

Bintang Portugal itu bermain bersama Al Nassr sejak Januari 2023, ketika ia bergabung ke skuad secara gratis, setelah memutus kontraknya dengan klub sebelumnya, Manchester United, sebelum Piala Dunia 2022 di Qatar.

Sejak kedatangannya ke Stadion Al Awwal Park, Ronaldo mengenakan ban kapten tim ibu kota tersebut, dan turut berkontribusi dalam keberhasilan meraih gelar Liga Roshn Saudi pada musim lalu, setelah absen selama 7 tahun.

"Si Roket dari Madeira" juga meraih gelar Liga Champions Arab untuk klub 2023 bersama Al Nassr, serta menyabet gelar top skor Liga Roshn Saudi pada musim 2023-2024 dan 2024-2025 di level individu.

Ronaldo kini menanti pencapaian catatan luar biasa baru saat membela Al Nassr, di mana ia hanya membutuhkan 18 gol untuk menjadi pemain pertama dalam sejarah sepak bola yang berhasil mencetak 1000 gol.