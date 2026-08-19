Deco, direktur olahraga Barcelona, membuka peluang untuk merampungkan transfer pemain menyerang baru selama hari-hari terakhir bursa transfer.

Deco berbicara mengenai situasi bursa transfer usai laga Barcelona melawan Al Ahly Mesir dalam ajang persahabatan Piala Joan Gamper, pada Rabu malam ini, yang dimenangkan Barca dengan skor 2-1.

Transfer pemain menyerang membayang di cakrawala

Di sektor serangan, Deco mengungkap dengan lebih jelas kemungkinan Barcelona kembali masuk ke bursa transfer, meski memiliki solusi dari internal.

Ia berkata, sebagaimana dikutip surat kabar "Marca": "Kami telah merekrut pemain di lini depan. Absennya Lewandowski sulit digantikan, sedangkan absennya Ferran sudah tertutupi dengan kehadiran Gordon dan Adime."

Ia melanjutkan: "Kami punya solusi dari internal, tetapi saya rasa kami akan melakukan pergerakan tertentu. Ada banyak keramaian, tetapi kami terus bekerja."

Pukulan bagi Hamza Abdelkarim?

Pernyataan sang direktur olahraga membuka peluang bagi pergerakan baru Barcelona untuk merampungkan transfer seorang penyerang selama hari-hari terakhir bursa transfer, terutama dengan pengakuannya bahwa sulit menggantikan peran yang selama ini diemban Lewandowski.

Barcelona dikaitkan dengan Julian Alvarez, penyerang Atletico Madrid, tetapi klub ibu kota itu bertahan untuk mempertahankan bintangnya.

Pernyataan ini menjadi kabar buruk bagi talenta muda Mesir Hamza Abdelkarim, penyerang tim Barcelona Atletic, yang bermimpi mendapat kesempatan bermain sebagai starter bersama tim utama pada musim baru.

Abdelkarim tampil gemilang dalam laga-laga uji coba yang dijalaninya bersama Barcelona pada periode persiapan musim baru, yang terakhir menghadapi mantan timnya, Al Ahly, hari ini, setelah ia mencetak gol indah usai umpan silang dari Alejandro Balde.

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Deco menenangkan soal pendaftaran pemain

Dalam berkas pendaftaran para pemain baru, Deco tampak yakin akan kemampuan Barcelona untuk merampungkan prosedur tanpa kesulitan, seraya menegaskan bahwa klub berhasil membangun proyek olahraga yang kini menjadi daya tarik bagi para pemain.

Ia berkata: "Kami tidak akan kesulitan untuk mendaftarkan para pemain."

Ia menambahkan: "Salah satu hal baik yang kami capai adalah bahwa semua pemain ingin datang ke sini, karena mereka melihat bahwa kami memiliki proyek yang menjuarai, dan hal ini membangkitkan antusiasme para pemain yang ingin mengukir sejarah."

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