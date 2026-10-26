Dengan pengalaman dan provokasi: mengapa Yamal gagal lepas dari "kantong" Cucurella?

Pertandingan El Clasico menyaksikan duel istimewa antara dua pemilik nomor punggung 10, Lamine Yamal dan Kylian Mbappe, yang menjadi pusat perhatian sebelum dan selama pertandingan, mengingat keduanya merupakan bintang paling menonjol di Barcelona dan Real Madrid.

Namun bintang Prancis itu memenangkan duel tersebut dengan jelas, setelah mencetak dua gol, sementara Yamal menjalani malam yang suram dalam El Clasico pertama yang ia mainkan di Stadion Spotify Camp Nou.

Yamal tampil jauh dari level yang biasa ia tunjukkan, setelah menghadapi lawan yang sulit yang menutup ruang di hadapannya di banyak momen pertandingan, tanpa menemukan solusi yang cukup untuk menembus pertahanannya.

Menurut surat kabar Spanyol "AS", Yamal kembali berhadapan dengan rekannya di timnas Spanyol, Marc Cucurella, yang berhasil menghentikannya, seperti yang pernah ia lakukan sebelumnya ketika mengenakan seragam Chelsea di Liga Champions Eropa.

Cucurella tidak hanya membatasi bahaya Yamal, tetapi juga berhasil memancing emosinya di beberapa momen, terlebih karena pemain Real Madrid itu tidak mendapatkan kartu kuning meski melakukan pelanggaran berulang kali, di antaranya 4 pelanggaran beruntun.

Yamal menuntut agar diberikan pelanggaran dan berusaha melewati lawannya, tetapi Cucurella tampil kuat dan gigih, serta terus mengawasi pergerakannya dari dekat, hingga berhasil mengganggunya dan mengurangi peluangnya untuk menggocek dan melaju dengan keunggulan.

Yamal kehilangan kemampuannya yang biasa dalam menggocek, berkreasi, dan melewati lawan dengan mudah saat melawan Real Madrid, sebuah pukulan telak bagi sang pemain dan Barcelona, yang datang setelah kekalahan dari Paris Saint-Germain, dan tampaknya antusiasme yang menyelimuti tim telah sedikit menurun.

Getty Images

Perilaku pemilik nomor punggung 10 Barcelona itu di dalam lapangan mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap jalannya pertandingan, karena ia tampak frustrasi, kerap memprotes dan menunjukkan ketidaksetujuannya atas keputusan-keputusan, baik karena keputusan wasit maupun akibat rasa tidak berdaya untuk mengubah jalannya pertandingan.

Pengawalan Cucurella dan penampilan buruk Barcelona turut berkontribusi mengeluarkan Yamal dari atmosfer El Clasico, selain itu sang pemain juga kehilangan ketenangan dan kontrol diri.

Bukan hal yang biasa bagi Yamal untuk menyia-nyiakan peluang emas seperti itu, sebagaimana yang terjadi sesaat sebelum berakhirnya babak pertama, ketika ia berhadapan satu lawan satu dengan kiper Lunin, tetapi ia menendang bola ke luar gawang.

Angka-angka Yamal dalam pertandingan menegaskan bahwa ia tidak menampilkan level yang ia perlihatkan dalam laga-laga terakhirnya, karena ia melepaskan 5 tembakan tanpa menempatkan satu bola pun di antara tiang dan mistar gawang, akurasi umpannya mencapai 77%, ia juga kehilangan bola 25 kali, dan hanya berhasil melewati bek lawan sebanyak 4 kali dari 9 upaya.

Sebaliknya, ia menunjukkan komitmen bertahan yang baik, dan mampu merebut 4 bola, dalam El Clasico yang akan ia usahakan untuk dilupakan.