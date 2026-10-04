Jules Koundé tidak mencari-cari alasan, dan tidak menyalahkan pelatihnya setelah perannya meredup bersama Barcelona. Sebaliknya, ia memilih menghadapi situasi dengan terus terang, mengakui bahwa ia belum tampil pada level yang ia tunjukkan musim lalu, serta menegaskan bahwa merebut kembali tempatnya di susunan pemain utama adalah tanggung jawabnya sendiri.

Bek kanan Barcelona itu berbicara, dalam konferensi pers menjelang laga melawan Belgia, dalam rangka matchday keempat UEFA Nations League, mengenai minimnya penampilannya bersama klub Catalan itu musim ini, di tengah ketergantungan tim pada Eric Garcia di posisi bek kanan.

Koundé berkata: "Ini keputusan pelatih. Saya merasa dalam kondisi fisik yang sangat baik dan tidak mengalami cedera apa pun, tetapi jika saya mendapatkan waktu bermain lebih sedikit, itu karena saya jauh dari level saya yang biasa pada musim lalu."

Ia menambahkan: "Saya menerima hal ini sebagai sebuah tantangan. Saya akan terus bekerja seperti yang selalu saya lakukan, karena merebut kembali level terbaik saya adalah urusan saya. Saya tahu bahwa ketika saya berada dalam kondisi terbaik, saya akan mendapatkan kesempatan untuk bermain."

Peran Koundé bersama timnas Prancis mengalami sejumlah perubahan sejak Zinedine Zidane memegang kendali teknis, setelah sebelumnya ia menjadi salah satu elemen utama yang terus diandalkan Didier Deschamps.

Koundé tampil sebagai starter dan bermain penuh menghadapi Turki pada debut Zidane, 25 September, tetapi ia sama sekali absen pada dua laga berikutnya melawan Belgia dan Italia, sebelum kini terbuka peluang baginya untuk merebut kembali tempatnya menghadapi Belgia lagi di Stade de France.









Bek Barcelona itu memuji awal perjalanan Zidane bersama timnas, menjelaskan bahwa pelatih baru itu menaruh perhatian pada komunikasi yang terus-menerus dengan para pemain, baik di dalam maupun di luar lapangan, selain keinginan tim pelatihnya untuk membantu mereka berkembang.

Koundé berkata: "Zidane mudah diajak berkomunikasi, begitu pula dengan para pemain, dan ia suka berbicara dengan kami di dalam maupun di luar lapangan. Hal yang sama berlaku untuk staf pelatihnya. Semua orang siap memberikan nasihat demi meningkatkan performa. Saya tidak suka perbandingan, tetapi pelatih bekerja keras untuk menjadikan kami tim yang ofensif."

Koundé mengungkapkan bahwa Zidane menuntutnya mengembangkan beberapa aspek dalam cara bermainnya, terutama terkait penguasaan dan kontrol bola, dengan mengatakan: "Saya tidak tahu apakah ada perubahan mendasar, tetapi hal itu sejalan dengan keinginan kolektif pelatih untuk mendominasi, khususnya penguasaan bola."

Ia menutup: "Saya memiliki ruang besar untuk berkembang, dan saya bisa menjadi lebih sedikit membuang waktu dan tenaga serta lebih langsung. Ia juga meminta saya ikut terlibat dalam serangan ketika kesempatan datang, tetapi hal ini bukanlah sesuatu yang baru bagi saya."



