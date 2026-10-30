Pelatih kepala Al Ahli Saudi asal Belanda, Marino Pusic, menanggapi dengan nada marah kabar yang menyebut kemungkinan pemecatan dirinya dari jabatannya, menyusul kekalahan telak dari Al Shabab.

Al Shabab menang atas Al Ahli dengan skor 6-1, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim hari Jumat ini, di Stadion SHG Arena di ibu kota Saudi, Riyadh, pada pekan kedua belas kompetisi Liga Roshn.

Seusai pertandingan, Pusic ditanya dalam konferensi pers apakah ia merasa pertandingan ini adalah yang terakhir baginya bersama Al Ahli, dan ia menjawab dengan marah: "Anda seharusnya malu dengan pertanyaan itu," sebagaimana diungkapkan oleh surat kabar Saudi "Asharq Al-Awsat".

Pelatih asal Belanda itu berkata: "Kami kalah dengan skor besar dan tidak terduga. Kami melakukan banyak kesalahan individu. Suporter berhak mengungkapkan apa yang mereka rasakan, dan saya adalah pelatih profesional."

Ia menambahkan: "Kesalahan individu dan melakukannya pada 25 menit pertama membuat segalanya menjadi sulit. Kami menang dalam 5 pertandingan beruntun. Saya menyampaikan permohonan maaf kepada para suporter, dan kami berjanji akan bekerja keras pada pertandingan berikutnya melawan Al Sadd Qatar."

Al Ahli akan bertandang ke Al Sadd Qatar, Senin mendatang, pada pekan keempat fase liga kompetisi Liga Champions Asia Elite.

Perlu diketahui bahwa Pusic menangani Al Ahli sejak awal musim ini, menggantikan pelatih asal Jerman Matthias Jaissle, dan ia telah memimpin tim dalam 17 pertandingan sejak saat itu, meraih 11 kemenangan, berbanding 5 kekalahan dan satu kali imbang.