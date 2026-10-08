Legenda Real Madrid asal Jerman, Toni Kroos, semakin dekat dengan dunia kepelatihan, setelah ia memberitahu Federasi Sepakbola Spanyol tentang ketertarikannya untuk bergabung dengan kursus kepelatihan yang dikhususkan bagi para pemain profesional.

Surat kabar AS menyebutkan bahwa Toni Kroos saat ini memiliki sertifikat kepelatihan yang diakui hingga tingkat ketiga sepakbola.

Kroos memberitahu Federasi Sepakbola Spanyol bahwa ia ingin bergabung dengan kursus kepelatihan yang dikhususkan bagi para pemain profesional, yang akan diselenggarakan selama musim 2027-2028.

Surat kabar tersebut menegaskan bahwa lulus dari kursus ini berarti memperoleh lisensi A yang memungkinkan pemegangnya untuk melatih tim dari tingkat mana pun.

Pertandingan berikutnya RMA LaLiga 15.00 VIL

Berdasarkan sertifikasi yang dimilikinya saat ini, Toni Kroos dapat duduk di bangku cadangan sebagai asisten pelatih, tetapi ia tidak dapat mengemban jabatan sebagai pelatih kepala, baik di liga divisi pertama maupun divisi kedua.

Perlu diingat bahwa Real Madrid tahun lalu sempat memikirkan untuk mengembalikan Toni Kroos ke dalam struktur klub ibu kota tersebut, selain itu kunjungan-kunjungannya ke akademi yang menyandang namanya turut mempersempit jarak antara dirinya dan Los Merengues, serta tidak membiarkannya terlupakan.

Kroos terus bekerja di akademi yang ia dirikan di Boadilla, sambil menikmati membantu generasi-generasi muda untuk berkembang dan membangun diri.

Dan setelah dua tahun jauh dari sisi kompetitif sepakbola, ia mulai memandang kursi kepelatihan sebagai tujuan yang mungkin dalam dunia olahraga yang telah memungkinkannya menjadi salah satu pemain terbaik di dunia.