Dengan klausul denda... Raksasa Inggris mencapai kesepakatan dengan Tielemans

Manchester United bersiap untuk secara resmi mengumumkan perekrutan pemain asal Belgia, Yuri Tielemans, bintang Aston Villa.

The Red Devils berupaya memperkuat skuadnya dengan transfer-transfer terbaik, sebagai persiapan untuk musim baru, di mana mereka akan berlaga di Liga Champions.

Fabrizio Romano, pakar bursa transfer, menulis melalui akunnya di X, “Yuri Tielemans ke Manchester United… Inilah dia.”

Romano melanjutkan, “Manchester United telah mengaktifkan klausul penalti dalam kontrak Yuri Tielemans dengan Aston Villa, senilai 41 juta euro, serta telah mencapai kesepakatan lisan dengan gelandang asal Belgia tersebut.”

Ia menambahkan, “Setelah menyelesaikan transfer André Santos, Manchester United bersiap untuk menyelesaikan kesepakatan dengan Tielemans, menyusul gagalnya transfer Ederson pada Jumat lalu.”

Tielemans berusia 29 tahun dan terikat kontrak dengan Aston Villa hingga musim panas 2028. Ia bergabung dengan The Villans pada musim panas 2023, setelah pindah dari Leicester City.