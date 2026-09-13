Edouard Mendy, kiper Al Ahli Saudi, mengumumkan pensiun dari sepak bola internasional bersama timnas Senegal, setelah perjalanan bersejarah yang berlangsung selama 8 tahun.

Mendy mengunggah sebuah video melalui akun resminya di "Instagram", yang melalui video itu ia mengumumkan pensiun dari bermain bersama "Singa Teranga", seraya berkomentar: "Terima kasih Senegal".

Video yang diunggah kiper asal Senegal itu menampilkan pencapaian-pencapaian terpentingnya bersama timnas negaranya, sejak penampilan pertamanya pada 2018, hingga menjalani putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada, dan Meksiko.

Pencapaian paling menonjol yang ditampilkan Mendy adalah gelar juara Piala Afrika sebanyak dua kali, atas timnas Mesir pada 2021, dan menghadapi timnas Maroko pada 2025.

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Kiper asal Senegal itu tidak menghiraukan keputusan yang dikeluarkan setelah itu untuk mencabut gelar edisi 2025 dari timnas negaranya, oleh Konfederasi Sepak Bola Afrika, dengan alasan mundurnya para pemain sebelum berakhirnya waktu normal dari pertandingan final melawan Maroko.

Perlu dicatat bahwa Mendy pertama kali bergabung dengan timnas Senegal pada 2018, di bawah kepemimpinan pelatih Aliou Cissé, hingga tampil bersamanya dalam 59 pertandingan, gawangnya kebobolan 34 gol selama itu, sementara ia menjaga gawangnya tetap bersih dalam 31 pertandingan.

Selama perjalanan bersejarah itu, pemain berusia 34 tahun itu memimpin timnas Senegal meraih gelar Piala Afrika satu kali saja pada 2021, di samping mencapai final dua kali, pada 2019 dan 2025, serta lolos ke Piala Dunia dua kali juga, pada 2022 dan 2026.