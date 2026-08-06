Manajemen olahraga klub Al Ahli telah memutuskan secara final soal masa depan pemain profesional asal Prancis, Enzo Millot, dengan menetapkan untuk mempertahankannya dalam skuad tim dan menolak seluruh tawaran terkait kepergiannya selama periode transfer musim panas yang tengah berlangsung. Langkah ini mencerminkan kepercayaan penuh klub terhadap kemampuan pemain tersebut serta peran yang diharapkan darinya pada musim baru.

Surat kabar Saudi "Al Maidan Al Riyadi" menegaskan bahwa manajemen Al Ahli telah mengambil keputusan "final dan tidak bisa diperdebatkan" yang menetapkan Millot tetap bertahan, serta menutup pintu negosiasi mengenainya secara penuh.

Keputusan itu datang setelah kajian teknis yang cermat terhadap kontribusi yang diberikan gelandang tersebut sejak bergabung, di mana ia telah menjadi salah satu pilar yang diandalkan tim kepelatihan dalam proyeknya untuk musim mendatang.

Sikap Al Ahli yang berpegang pada Millot didasari oleh penampilan istimewa yang ditunjukkan pemain tersebut dalam sejumlah pertandingan sebelumnya, karena ia berhasil memberikan tambahan yang dibutuhkan di lini tengah, baik dalam hal kreativitas maupun penghubung antarlini, sehingga ia mendapat pujian teknis dan administratif yang luas di dalam klub.

Surat kabar Saudi itu menyoroti bahwa manajemen Al Ahli menilai melepas jasa pemain Prancis tersebut saat ini akan menciptakan celah teknis yang sulit untuk digantikan.

Keputusan mempertahankan Millot datang bersamaan dengan aktivitas intensif manajemen Al Ahli di bursa transfer musim panas, di mana mereka berhasil merampungkan lebih dari satu transaksi penguatan skuad dalam beberapa hari terakhir, berdasarkan visi teknis yang bertujuan membangun tim kompetitif yang mampu bersaing memperebutkan seluruh gelar.

Manajemen klub menilai bahwa strategi merkato saat ini bertumpu pada dua pilar: pertama, mendatangkan elemen-elemen baru yang istimewa, dan kedua, mempertahankan tulang punggung utama tim serta tidak melepas elemen-elemen yang berpengaruh, dan Enzo Millot berada di garis terdepan elemen-elemen tersebut.

Dengan keputusan ini, Al Ahli telah mengakhiri berbagai spekulasi yang mengaitkan pemain Prancis itu dengan kepergian, sekaligus menegaskan bahwa Millot akan menjadi bagian dari proyek tim pada musim 2026-2027.