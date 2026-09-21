Bintang Barcelona asal Brasil, Raphinha, menilai bahwa rekan setimnya asal Spanyol, Lamine Yamal, adalah sosok yang paling berhak meraih penghargaan Ballon d'Or pada tahun 2026, seraya menegaskan bahwa ia memiliki seluruh faktor yang membuatnya layak memenangi penghargaan tersebut.

Tinggal tersisa satu pekan bagi seratus jurnalis yang terpilih untuk ikut serta dalam pemungutan suara penghargaan Ballon d'Or untuk mengirimkan suara mereka ke majalah "France Football", dan di antara daftar tiga puluh nominasi, Lamine Yamal menjadi salah satu kandidat terkuat, sementara nama Raphinha tidak tercantum dalam daftar tersebut.

Dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Inggris "The Guardian" dan surat kabar Italia "La Gazzetta dello Sport", ketika Raphinha ditanya apakah Lamine adalah kandidat paling ideal untuk memenangi Ballon d'Or, ia menjawab: "Tanpa keraguan, ya".

Kapten Barcelona itu menjelaskan pendapatnya sebagaimana dikutip surat kabar "Mundo Deportivo" dengan berkata: "Saya rasa memenangi Ballon d'Or bergantung pada statistik individu, gelar-gelar tim, serta pesona yang dimiliki seorang pemain di atas lapangan. Karisma dan semua itu. Inilah faktor-faktor terpenting, dan Lamine memiliki semuanya".

Ia menambahkan: "Lamine menyuguhkan angka-angka yang menakjubkan, tidak hanya dari musim lalu, tetapi juga dari musim sebelumnya. Dan ia memulai musim ini dengan awal yang luar biasa".

Terkait gelar, Raphinha berkomentar: "Lamine memenangi dua gelar dari tiga bersama Barcelona, ditambah Piala Dunia bersama timnas negaranya".

Ia melanjutkan: "Ia adalah salah satu pemain terpenting Barcelona dan timnas Spanyol. Bagi saya, tidak diragukan lagi bahwa ia layak memenangi penghargaan itu".

Ia meneruskan pernyataannya: "Adapun soal apa yang dikatakan orang lain, setiap orang memikirkan kepentingan pribadinya, tetapi bagi saya hal ini benar-benar jelas".

Ia menyambung: "Bahkan seandainya saya bukan rekan setim Lamine, apa yang ia suguhkan di atas lapangan, statistiknya, dan gelar-gelar yang ia raih menjadikannya kandidat paling menonjol bagi saya dan ia harus memenanginya".

Perlu dicatat bahwa acara penghargaan Ballon d'Or akan digelar pada 26 Oktober di London, sementara 28 September ini menjadi batas akhir penyerahan suara.

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