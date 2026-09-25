Timnas Mesir mengawali perjalanannya di babak kualifikasi menuju Piala Afrika 2027 dengan hasil imbang tanpa gol yang mengecewakan menjamu tamunya, Timnas Angola, dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Internasional Kairo. Mesir pun menyia-nyiakan dua poin berharga di kandang sendiri dan di hadapan pendukungnya.

Meski mendominasi jalannya pertandingan dan menguasai bola, timnas gagal mengubah peluang menjadi gol menghadapi organisasi pertahanan yang rapat dari tim tamu, dalam malam yang diwarnai keputusan teknis yang mengundang perhatian serta ketegangan besar di pinggir lapangan.

Wasit pertandingan Timnas Mesir melawan Angola menganulir gol Mesir yang dicetak oleh pemain Mustafa "Zico", yang menjebol gawang tim tamu setelah memanfaatkan salah satu serangan berbahaya timnas Mesir. Namun, wasit memutuskan membatalkan gol tersebut dengan alasan adanya offside saat membangun serangan. Keputusan itu diambil setelah meninjau posisi pemain pada saat bola diberikan, sehingga Timnas Mesir gagal unggul dalam skor.

Pada menit ke-60, tim pelatih mengejutkan semua orang dengan keputusan menarik cepat sang kapten Mohamed Salah dari lapangan dan memasukkan Ahmed Sayed Zizo sebagai gantinya, dalam upaya menghidupkan lini serang.

Pergantian tak berhenti sampai di situ, karena tim pelatih juga memutuskan memasukkan penyerang muda berbakat Hamza Abdelkarim menggantikan Haitham Hassan, untuk memberikan darah baru bagi lini serang demi mencari gol kemenangan yang tak kunjung datang.





Momen paling menghebohkan: Cissé meniru Hossam Hassan

Pertandingan diwarnai momen menghebohkan yang membakar media sosial, dengan tokoh utamanya pelatih asal Senegal, Aliou Cissé, direktur teknik Timnas Angola.

Cissé memicu kontroversi luas selama berada di bangku cadangan, setelah meniru isyarat terkenal yang sebelumnya dilakukan oleh Hossam Hassan, direktur teknik Timnas Mesir, saat menghadapi Argentina di Piala Dunia 2026.

Pelatih asal Senegal itu terlihat mengangkat kedua lengannya secara menyilang di depan wasit, dalam isyarat yang sama persis dengan yang dilakukan sang legenda usai disahkannya gol ketiga Timnas Argentina dalam pertandingan yang berakhir dengan kekalahan Mesir 3-2 di babak 16 besar Piala Dunia. Banyak pihak menilai aksi itu sebagai provokasi yang disengaja terhadap tim pelatih Mesir dan pendukung di Stadion Kairo.

Malawi memuncaki klasemen lebih dini

Dengan hasil ini, Timnas Mesir kehilangan dua poin berharga di awal perjalanan, sehingga memberi peluang bagi Timnas Malawi untuk memuncaki klasemen grup sendirian.

Klasemen grup usai matchday pertama adalah sebagai berikut: Timnas Malawi memuncaki klasemen dengan koleksi 3 poin setelah menang dengan skor 2-1, sementara Timnas Angola dan Mesir berbagi posisi kedua dengan masing-masing 1 poin usai hasil imbang tanpa gol, sedangkan Timnas Sudan Selatan berada di dasar klasemen tanpa poin usai kalah pada matchday pembuka.



