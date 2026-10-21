Pemain asal Portugal, Cristiano Ronaldo, kapten Al Nassr, membuat para penggemar klub kebingungan dengan isyarat aneh usai kemenangan atas Neom di Liga Roshn Arab Saudi.

Al Nassr mengalahkan tamunya, Neom, dengan skor 1-0 dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya kemarin, Selasa, di Stadion Al-Awwal Park di ibu kota Arab Saudi, Riyadh, pada pekan kesepuluh Liga Roshn Arab Saudi.

Klub Al Nassr membagikan melalui akun resminya di situs "X" sebuah cuplikan video Cristiano Ronaldo saat keluar dari lapangan setelah pertandingan, dengan memberikan isyarat aneh.

Klub ibu kota tersebut mengomentari isyarat itu dengan mengatakan: "Ronaldo bertanya kepada kalian: tebak, apa ini?", sehingga para penggemar Al Nassr saling bertukar tebakan melalui kolom komentar, tanpa sampai pada jawaban yang pasti.

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Bintang Portugal itu tidak menampilkan penampilan terbaiknya dalam pertandingan melawan Neom, di mana ia menyia-nyiakan tendangan penalti pada waktu tambahan babak pertama, tetapi ia menuntaskan pertandingan hingga akhir tanpa diganti.

Nama bintang Portugal itu dikaitkan dengan akuisisi 20% saham klub Al Nassr dalam periode mendatang, di tengah keinginan perusahaan Amerika "RedBird Capital", pemilik klub Milan, untuk memperoleh 70% sahamnya.

Perlu dicatat bahwa Ronaldo tampil bersama Al Nassr dalam 10 pertandingan sejak awal musim ini, di mana ia hanya berhasil mencetak 5 gol, dengan rata-rata satu gol setiap dua pertandingan.