Dengan harga murah: bintang Milan ditawarkan ke Chelsea

Chelsea ditawari peluang untuk merekrut pemain Portugal, Rafael Leao, setelah baik Arsenal maupun Manchester United mengakhiri ketertarikan mereka terhadap sayap AC Milan tersebut dalam beberapa waktu terakhir.

Nama Leao, yang berusia 27 tahun, sempat dikaitkan kuat dengan Arsenal dan Manchester United pada fase-fase awal jendela transfer musim panas.

Leao dianggap sebagai tumpuan utama tim AC Milan selama hampir satu dekade, di mana ia telah tampil dalam hampir 300 pertandingan bersama tim Italia itu dan mencetak tidak kurang dari sepuluh gol pada setiap musim dalam lima musim terakhirnya di klub tersebut.

Surat kabar Inggris "Metro" mengutip media Italia "La Gazzetta dello Sport", bahwa AC Milan berhasrat melepas Leao mengingat kondisi finansial mereka yang sulit, dan sang pemain sayap telah ditawarkan ke rival mereka di Serie A, AS Roma.

Meski demikian, AS Roma tidak secara aktif berupaya menuntaskan kesepakatan tersebut, dan sebagai akibatnya, agen Leao juga menawarkan jasa pemainnya kepada Chelsea.

Leao disebut-sebut telah ditawarkan kepada Chelsea sebagai kemungkinan pengganti Pedro Neto, yang namanya dikaitkan dengan klub Arab Saudi Al Hilal, Manchester City, Arsenal, dan Tottenham.

Menurut laporan-laporan terbaru, Chelsea terbuka terhadap tawaran yang diajukan untuk mantan pemain Wolverhampton itu, tetapi mereka akan meminta biaya sekitar 100 juta pound sterling.

Harga Leao terus menurun pada musim panas ini, dan laporan-laporan di Italia menunjukkan bahwa AC Milan akan dengan mudah menyetujui kepergiannya dengan nilai 40 juta euro (34 juta pound sterling).

Sebelumnya pada musim panas ini, Leao menjelaskan bahwa ia akan menyambut baik kepindahan ke Liga Primer Inggris setelah namanya dikaitkan dengan Arsenal dan Manchester United.