Di antara para protagonis dalam pesta gol Bayern Munchen di Allianz Arena ada dua pemain yang sangat pantas menyimpan harapan untuk memenangkan Ballon d'Or tahun ini, yakni Michael Olise dengan trigolnya dan Harry Kane yang mencetak dua gol. Nama mereka ada dalam daftar 30 kandidat dan berkat penampilan mereka pada musim lalu, keduanya secara umum dinilai punya peluang bagus untuk finis di posisi atas dalam pemungutan suara.

Mengingat penampilan Olise pada Jumat malam, Eberl juga ditanya soal peluang tersebut. Itu "sulit", kata mantan pemain profesional itu pada awalnya, karena ini merupakan "penilaian subjektif". Namun, bagi Eberl satu hal jelas: "Dia jelas termasuk dalam kelompok (calon) pemenang Ballon d'Or." Untuk Kane, ia memang menilai peluangnya sangat besar, "tetapi Michael, dengan cara dia bermain sepak bola, juga mulai masuk ke lingkaran itu. Jadi, bagi saya dia jelas termasuk salah satu pesepakbola terbaik di dunia."

Sejumlah pemain ternama (dan klub mereka) sudah lama memulai kampanye agar bisa menerima Ballon d'Or pada gala 26 Oktober di Palladium Theatre, London. Bintang dunia Barcelona, Lamine Yamal, juga ingin meraih penghargaan itu. Kepada Movistar Plus ia mengatakan sesuatu yang secara umum ditafsirkan sebagai sindiran kepada pemenang Golden Shoe Kane (73 gol musim ini): "Ballon d’Or seharusnya diberikan kepada pemain terbaik di dunia, titik. Penghargaan itu tidak seharusnya diberikan kepada pemain yang mencetak 80 gol."

Yamal lalu memperjelas: "Kalau Anda mencetak 80 gol, Anda mendapatkan penghargaan top skor musim ini. Itu dua hal yang sangat berbeda, yang tidak dipahami orang-orang. Pemain terbaik di dunia adalah sosok yang membuat Anda, sebagai komentator, menikmati sebuah pertandingan saat menontonnya. Dia adalah pemain yang berbeda dari semua yang lain."

Ditanya soal pernyataan itu, Eberl berkata tegas: "Kampanye memang harus dilakukan. Yang terbaik adalah para pemain yang tidak membutuhkan kampanye."

Perebutan Ballon d'Or: Apa kata Harry Kane soal itu?

Kane juga sependapat dan menambahkan dengan nada datar: "Kita tidak tahu pasti bagaimana maksud ucapannya. Orang-orang punya dugaan masing-masing soal itu. Pada akhirnya, setiap orang berbeda. Yamal adalah pemain yang luar biasa dan menjalani musim yang hebat, tetapi banyak pemain lain juga demikian. Ada begitu banyak pemain yang menjalani musim hebat. Saya rasa itulah mengapa tahun ini mungkin akan lebih banyak dibahas daripada biasanya, karena ada begitu banyak kandidat."

Kane menegaskan: "Setiap orang berhak berbicara seperti yang mereka mau. Kalian mengenal saya, saya lebih suka membiarkan performa saya di lapangan yang berbicara untuk saya. Saya menjawab di atas lapangan. Saya tidak suka banyak berbicara tentang diri saya sendiri, tetapi setiap orang berbeda. Tidak ada yang benar atau salah. Biarlah orang lain yang menilainya. Itu bukan ada di tangan saya, melainkan di tangan para pemilih." Alih-alih menyindir pemain lain, Kane menyoroti banyak pencapaiannya pada musim lalu. "Saya sangat bangga dengan apa yang saya capai tahun lalu - bukan hanya gol-golnya, tetapi juga gelar-gelar yang dimenangkan, final piala, dan kembalinya trofi juara ke Munchen. Semua hal itu - juga beberapa pertandingan Piala Dunia - akan saya ingat seumur hidup. Jadi secara keseluruhan, itu benar-benar musim yang fantastis," katanya.

Michael Olise mencetak trigol pertamanya

Dalam 90 menit sebelumnya melawan tim Berlin yang kewalahan, Olise membiarkan kakinya yang berbicara (SPOX-nilai 1). Bukan hanya karena trigol pertama dalam karier profesionalnya, ia adalah pemain terbaik di lapangan. Rekannya, Jamal Musiala, yang membuka pesta gol setelah lebih dari seperempat jam pertandingan, memuji kepada Sky bahwa level pemain Prancis itu benar-benar "luar biasa".

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Pelatih Vincent Kompany menegaskan bahwa gol-gol indah Olise juga merupakan buah dari kerja keras mengasah teknik tembakannya: "Michael mencetak gol-gol ini, tetapi dia juga banyak berlatih untuk penyelesaian seperti ini. Bahkan para pemain top membutuhkan lebih dari sekadar bakat."

Kini Olise akan bergabung dengan tim nasional Prancis. Ia, seperti juga rekan setimnya di FCB Dayot Upamecano, masuk dalam skuad pertama pelatih baru Zinedine Zidane.