Barcelona tidak tinggal diam menyaksikan insiden penyerangan yang mengguncang para pendukungnya di Elche. Setelah tindakan yang dilakukan presidennya, Joan Laporta, kini giliran salah satu pemimpin tim di dalam lapangan yang menyatakan solidaritasnya dengan caranya sendiri.

Bintang lini tengah Barcelona, Gavi, menunjukkan dukungan penuhnya kepada anak di bawah umur yang menjadi korban penyerangan oleh Kepolisian Nasional pada Minggu lalu di dekat Stadion Martínez Valero, sebelum berlangsungnya pertandingan Elche melawan Barcelona.

Gestur Gavi itu disampaikan melalui akun klub pendukung "Sant Antoni Barcelona" di Instagram, di mana ia meninggalkan pesan dukungan yang simbolis namun jelas dan kuat, yang mencakup empat emoji: dua lengan yang melambangkan kekuatan dan dukungan, serta dua hati yang satu berwarna biru dan satu lagi merah, sebagai isyarat kasih sayang dan solidaritas terhadap sang pemuda beserta keluarganya.

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Insiden itu telah memicu gelombang kemarahan yang luas di dalam klub Catalunya tersebut, setelah beredarnya rekaman yang mendokumentasikan proses penangkapan yang digambarkan sebagai "tidak proporsional dan penuh kekerasan" terhadap anak di bawah umur itu, karena ia membawa bendera kemerdekaan Catalunya "Estelada".

Presiden Joan Laporta sebelumnya telah berinisiatif kemarin untuk menghubungi langsung ayah dari korban, sembari menyampaikan dukungan penuh klub serta bantuan hukumnya seandainya keluarga tersebut memutuskan mengambil langkah hukum terhadap tindakan polisi.

Laporta tidak berhenti sampai di situ, ia bahkan secara terbuka mengecam apa yang terjadi, dan mengumumkan sebuah langkah eskalasi yang simbolis, di mana ia menegaskan niatnya untuk menggelar "perayaan bendera kemerdekaan" selama pertandingan tim berikutnya melawan Athletic Bilbao sebagai bukti kebebasan berekspresi, seraya menekankan pada saat yang sama bahwa tidak akan ada penghormatan apa pun bagi para juara Piala Dunia, sebagai isyarat jelas atas sikap penolakannya.