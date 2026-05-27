Stefan de Vrij tidak masuk dalam daftar skuad final Tim Nasional Belanda untuk Piala Dunia, yang terdiri dari 26 pemain. Pelatih kepala Ronald Koeman menjelaskan pada konferensi pers Rabu lalu mengapa bek Inter Milan tersebut harus absen dari Piala Dunia yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

''Dia mengalami cedera pada Minggu lalu, dan ternyata ada kerusakan. Dan bahwa Stefan membutuhkan waktu 12 hingga 14 hari untuk bisa bermain kembali. Dengan riwayat penampilannya yang sangat sedikit. Hal ini berkaitan dengan fakta bahwa dia sering mengalami cedera semacam itu,'' jelas Koeman mengenai absennya De Vrij.

''Sayangnya, hal itu juga harus dibatalkan,'' kata Koeman menyimpulkan bahwa De Vrij, yang telah mencatatkan 79 penampilan internasional, tidak termasuk dalam rencananya menjelang Piala Dunia musim panas ini.

Koeman juga melaporkan bahwa Matthijs de Ligt (Manchester United) dan Emmanuel Emegha (Strasbourg) absen dari skuad timnas Belanda karena cedera. De Ligt telah berjuang melawan cedera punggung selama berbulan-bulan, sehingga partisipasinya di Piala Dunia sudah lama diragukan.

De Vrij (34) melakukan debutnya bersama Oranje pada 2012 dan masih menjadi pemain internasional hingga 14 tahun kemudian. Ia turut serta bersama Belanda di Piala Dunia 2014 dan 2022 serta Kejuaraan Eropa 2021 dan 2024.

Mengenai masa depan De Vrij di Inter, di mana kontraknya akan berakhir pada 30 Juni, banyak spekulasi beredar. Bek asal Belanda ini baru-baru ini disebut-sebut sebagai calon pemain baru klub Qatar, Al-Sadd.