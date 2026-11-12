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Bintang Prancis Michael Olise tengah menjalani musim yang gemilang bersama klubnya Bayern Munich, tetapi masa depannya dalam jangka panjang bisa jadi berada jauh dari raksasa Bavaria itu.

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Jaringan GFFN asal Prancis menyebutkan, mengutip surat kabar "L'Equipe", bahwa minat Real Madrid untuk merekrut Olise tidak surut.

Bayern Munich pada musim panas lalu telah memberi tahu Real Madrid bahwa mengajukan tawaran dengan nilai melebihi 500 juta euro pun tidak akan cukup untuk mengizinkan kepergian Olise.

Kontrak gelandang serang asal Prancis itu bersama Bayern Munich berakhir pada 2029, dan klub Jerman tersebut diperkirakan akan meningkatkan upaya mereka dalam beberapa hari ke depan untuk memperpanjangnya.

Meski demikian, Michael Olise masih menjadi target Real Madrid. Sebab, ketika bergabung dengan kamp timnas Prancis, pemain-pemain seperti Kylian Mbappe, Ibrahima Konate, dan Eduardo Camavinga tak lupa mengingatkannya bahwa Stadion Santiago Bernabeu adalah tempat yang luar biasa untuk bermain sepak bola.

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Surat kabar L'Equipe mengisyaratkan bahwa jika Bayern Munich gagal dalam upayanya memperpanjang kontrak pemain Prancis tersebut, maka ia bisa menjadi tersedia di bursa transfer musim panas mendatang dengan nilai yang jauh lebih rendah dari 500 juta euro.

Michael Olise tampil gemilang selama Piala Dunia 2026 bersama timnas Prancis, dan berkontribusi mengantarkan Les Bleus menempati peringkat keempat.

Olise tampil dalam 15 pertandingan musim ini bersama Bayern Munich di seluruh ajang, dan mencetak 12 gol, dengan memberikan 7 assist.