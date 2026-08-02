Chelsea secara resmi mengumumkan pada hari Minggu ini perekrutan pemain timnas Argentina, Valentin Barco, yang datang dari Strasbourg pada bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung.

Surat kabar "Marca" menyebutkan bahwa Chelsea membuktikan dirinya sebagai raja bursa transfer saat ini, dengan selisih yang sangat jauh dibandingkan klub-klub lain.

Tidak ada klub lain yang mengeluarkan uang lebih banyak darinya. Sementara klub masih menunggu pengumuman transfer Pep Chavarria (Rayo Vallecano), datang transfer Valentin Barco yang menaikkan total pengeluaran tim asuhan Xabi Alonso untuk transfer menjadi 388,95 juta euro, dan Tottenham berada di peringkat kedua dengan pengeluaran 267 juta euro.

Chelsea membayar sekitar 40 juta euro kepada Strasbourg untuk "El Colo". Jumlah ini ditambahkan ke 138 juta euro yang dibayarkan untuk Morgan Rogers (Aston Villa), 60,7 juta euro untuk Maxence Lacroix (Crystal Palace), 57 juta euro untuk Marco Palestra (Atalanta), 50 juta euro untuk Geovany Quenda (Sporting Lisbon), 25 juta euro untuk Emmanuel Emega, 10 juta euro untuk Diner (Corinthians), 5,85 juta euro untuk Danny Welbeck (Brighton), dan 2,4 juta euro untuk Dastan Satpaev (Kairat).

Pemain internasional Argentina berusia 22 tahun ini menandatangani kontrak hingga tahun 2033, dan di Liga Prancis, ia bertransformasi dari posisi bek kiri dan sayap kiri menjadi gelandang serba bisa di bawah arahan Liam Rosenior, mantan pemain Chelsea.

Selama masanya di Stade de la Meinau, ia bermain 58 pertandingan, mencetak tiga gol, memberikan 11 assist, dan menerima 11 kartu kuning, sebagai akibat dari gaya bermainnya yang penuh semangat.