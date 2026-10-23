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Dengan angka fantastis: Al-Hamdan jadi bintang bersama Al-Nassr

Al-Faisaly vs Al Nassr FC
Al-Faisaly
Al Nassr FC
Saudi Pro League
A. Al-Hamdan
Arab Saudi

Bintang internasional cetak rekor istimewa

Abdullah Al-Hamdan, penyerang Al Nassr, memberikan start sempurna bagi timnya saat menghadapi Al Faisaly, setelah berhasil merobek gawang lawan pada menit-menit awal pertandingan yang mempertemukan kedua tim dalam lanjutan pekan kesebelas Liga Roshn Saudi Pro League.

Gol Al-Hamdan lahir pada menit keempat, memberikan Al Nassr keunggulan dini dalam laga tersebut, sekaligus menjadi bukti kepercayaan pelatih asal Australia, Ange Postecoglou, yang memutuskan memainkannya sejak menit awal dalam susunan pemain, menggantikan pemain Brasil, Angelo Gabriel.

Menurut jaringan statistik "Opta", Al-Hamdan mencetak gol tercepat sepanjang kariernya di Saudi Pro League, sekaligus menambah koleksinya menjadi tiga gol pada musim ini, menyamai torehan gol terbaiknya dalam satu musim di kompetisi tersebut.

Sebelumnya, penyerang Arab Saudi itu telah mencetak tiga gol pada empat musim berbeda, yaitu 2019-2020, 2020-2021, 2023-2024, dan 2025-2026, sehingga mengulang pencapaian golnya pada musim berjalan ini, dengan peluang untuk meraih torehan pribadi terbaiknya jika ia terus mencetak gol pada laga-laga mendatang.

Gol ini memberikan suntikan moral penting bagi Al-Hamdan, terlebih karena tercipta pada menit-menit awal pertandingan di mana ia mendapatkan kesempatan tampil sebagai starter, menegaskan kemampuannya memanfaatkan peluang yang ada, sekaligus memberikan Postecoglou sebuah opsi serangan yang membuktikan efektivitasnya sejak dini saat menghadapi Al Faisaly.

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