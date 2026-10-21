Pelatih kawakan asal Portugal, Jose Mourinho, berhasil mengubah Stadion Santiago Bernabeu menjadi benteng kokoh bagi Real Madrid, baik pada periode pertamanya maupun saat ini.

Mourinho memimpin Los Blancos meraih 6 kemenangan dari 6 pertandingan yang dijalani di kandang sendiri musim ini, sebelum menghadapi klub Jerman, Leipzig, pada Rabu malam ini di Stadion Santiago Bernabeu, dalam laga pekan ketiga Liga Champions Eropa.

Terkait hal ini, surat kabar Spanyol "AS" menyoroti bahwa Madrid mencetak 19 gol dalam enam pertandingan pertamanya di kandang musim ini, dengan rata-rata 3,17 gol per pertandingan, sebuah perkembangan ofensif yang mencolok dibandingkan periode yang sama musim lalu, ketika tim meraih 11 gol di bawah kepemimpinan mantan pelatih, Xabi Alonso.

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Mourinho bersiap menjalani pertandingannya yang ke-95 secara keseluruhan bersama Madrid di Stadion Santiago Bernabeu, setelah meraih 80 kemenangan dalam 94 pertandingan sebelumnya, dengan persentase kemenangan mencapai 85%, menurut surat kabar Spanyol tersebut.

Los Blancos menjalani pertandingan hari ini dalam posisi kesembilan di klasemen Liga Champions dengan 6 poin, sementara Leipzig menempati posisi ke-23 dengan 3 poin.

Laga melawan Leipzig ini datang beberapa hari sebelum Madrid bertandang ke markas rival mereka, Barcelona, di Stadion Spotify Camp Nou, Minggu mendatang dalam ajang La Liga, sebuah pertandingan yang memiliki arti besar dalam perebutan gelar domestik.



