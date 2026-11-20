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Dalam langkah yang menegaskan keseriusan Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) dalam memerangi diskriminasi di stadion, FA pada Jumat mengumumkan denda sebesar 150 ribu pound sterling kepada Chelsea akibat nyanyian ofensif dan diskriminatif yang dilontarkan sebagian suporternya dalam laga Piala FA melawan Charlton Athletic.

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Insiden tersebut terjadi dalam laga babak ketiga turnamen yang digelar pada Januari lalu dan berakhir dengan kemenangan Chelsea. Sekitar menit ke-56, terdengar nyanyian sektarian yang memecah belah dan menyasar kelompok agama atau politik tertentu, sehingga pihak berwenang langsung membuka penyelidikan.

Chelsea mengakui dakwaan yang dialamatkan kepada mereka tanpa keberatan. Komisi regulasi independen kemudian memutuskan untuk menjatuhkan denda, disertai peringatan resmi dan rencana aksi wajib yang bertujuan mencegah terulangnya perilaku semacam itu di masa mendatang.

Sanksi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan FA untuk melawan rasisme dan sektarianisme di stadion-stadion Inggris, menurut laporan "Reuters". Denda dan rencana perbaikan kini menjadi instrumen utama untuk memberikan efek jera, baik kepada suporter maupun klub. Keputusan seperti ini dipandang sebagai pesan tegas bahwa sepak bola Inggris tidak akan menoleransi diskriminasi dalam bentuk apa pun.

Chelsea Mengakui Kesalahan

Dalam pernyataan bernada keras, klub asal London itu mengecam keras perilaku tersebut. Mereka menegaskan bahwa pelecehan sektarian, yakni nyanyian yang memecah belah dan menyasar kelompok agama atau politik tertentu, serta segala bentuk ujaran diskriminatif sama sekali tidak dapat diterima di klub dan sama sekali tidak mencerminkan nilai-nilai yang mereka yakini.

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Dalam pernyataannya, Chelsea menyebutkan: "Perilaku ini hanya menyakiti orang lain dan tidak mewakili nilai-nilai yang kami junjung sebagai klub. Kami berupaya keras menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif bagi semua orang, dan kita semua memikul tanggung jawab untuk mewujudkannya."

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Klub menegaskan bahwa mereka menerapkan kebijakan tanpa toleransi terhadap perilaku diskriminatif dalam bentuk apa pun. Mereka juga memastikan akan selalu mengambil langkah yang diperlukan untuk mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab atas tindakan semacam itu dan menindak mereka secara tegas tanpa kompromi.

Pernyataan itu juga menjelaskan bahwa perilaku diskriminatif dapat dianggap sebagai tindak pidana, dan suporter yang terbukti melanggar regulasi klub akan menghadapi sanksi disipliner tegas, yang bisa berupa larangan menghadiri pertandingan atau penangguhan keanggotaan.

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Chelsea juga mengumumkan akan mewajibkan semua pihak yang dikenai sanksi untuk mengikuti program "Mari Akhiri Perilaku Ini". Klub meyakini bahwa penyadaran dan edukasi, bukan hukuman semata, merupakan jalan terpenting untuk memberantas fenomena ini secara tuntas.

Klub mengakui bahwa terulangnya insiden semacam ini akan membuat mereka terancam sanksi tambahan yang lebih berat di masa depan. Mereka menyebut tengah berupaya semaksimal mungkin untuk menyadarkan dan mengedukasi suporter, sekaligus mengembangkan inisiatif yang sudah berjalan guna mencegah, mendeteksi, dan menangani diskriminasi.

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Chelsea menutup pernyataannya dengan pesan langsung kepada para pendukungnya. Klub menegaskan bahwa mereka tahu mayoritas besar suporter Chelsea menolak segala bentuk diskriminasi di pertandingan, serta meminta para suporter mendukung upaya klub dalam menciptakan suasana yang ramah dan aman di semua laga tim berikutnya.

Di sisi lain, para pengamat menilai bahwa denda tersebut, meski nilainya besar, merupakan bagian dari sistem yang lebih luas, termasuk edukasi suporter dan penguatan pengawasan di stadion. Sumber yang dekat dengan klub menyebutkan bahwa manajemen saat ini sedang menjalankan program penyadaran intensif bekerja sama dengan FA, yang mencakup kampanye di dalam stadion maupun melalui media sosial.

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Sebagai catatan, Chelsea pernah menghadapi kritik serupa pada beberapa kesempatan sebelumnya. Namun, pengakuan cepat atas dakwaan kali ini dan kesediaan mereka menerima rencana perbaikan mencerminkan keinginan untuk menutup lembaran ini dan melangkah menuju lingkungan yang lebih saling menghormati dan beragam. Publik kini menantikan sejauh mana keseriusan klub dalam menerapkan langkah-langkah yang telah diumumkan, terutama menjelang sejumlah laga penting di liga dan ajang piala.