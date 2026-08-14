Bek Al Ahli Saudi asal Turki, Merih Demiral, menenangkan para suporter "Al Raqi" setelah kemenangan atas Al Diriyah pada pekan pertama Liga Roshn, dengan menegaskan bahwa tim membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan pelatih baru sebelum mencapai penampilan terbaiknya.

Pelatih asal Jerman, Matthias Jaissle, telah meninggalkan Al Ahli beberapa hari lalu untuk menangani Newcastle United, yang mendorong Al Raqi merekrut pelatih asal Belanda, Marino Pusic.

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Demiral mengatakan dalam pernyataan melalui jaringan "Thmanyah" Saudi: "Jangan khawatir soal Al Ahli, yang akan datang lebih baik, dan tunggulah tim ini," seraya menunjukkan bahwa kelompok pemain saat ini memiliki banyak elemen istimewa yang mampu tampil kuat sepanjang musim.

Bek asal Turki itu menjelaskan bahwa perubahan teknis membutuhkan waktu agar gagasan pelatih terlihat di dalam lapangan, seraya menambahkan: "Kami memiliki banyak elemen istimewa, dan saat ini kami perlu beradaptasi dengan pelatih baru."

Demiral berbicara tentang sulitnya pertandingan melawan Al Diriyah, dengan menegaskan bahwa Al Ahli menangani laga tersebut dengan cara yang tepat meski di tengah kondisi yang menyertai awal musim, dan mengatakan: "Kami menyajikan pertandingan besar melawan Al Diriyah, laga itu sulit, tetapi kami menanganinya dengan cara yang ideal."

Ia menambahkan bahwa para pemain Al Ahli memiliki pengalaman yang cukup untuk menghadapi kondisi seperti ini, dengan menegaskan: "Inilah sepak bola, kami adalah pemain profesional dan kami memiliki kemampuan untuk membantu diri kami sendiri," dalam pesan yang jelas kepada para suporter tentang perlunya memberi tim waktu yang cukup.

Demiral menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa para pemain Al Ahli akan terus bekerja agar tampil lebih baik pada pertandingan-pertandingan mendatang, dengan mengatakan: "Kami akan berusaha memberikan semua yang kami miliki pada laga-laga yang akan datang," di tengah harapan "Al Raqi" untuk bersaing kuat memperebutkan gelar-gelar musim baru.