Bintang Real Madrid asal Prancis, Kylian Mbappe, memutuskan untuk berpisah dengan perusahaan perlengkapan olahraga "Nike" pada 31 Juli lalu, sebuah merek dagang yang telah mensponsorinya sejak ia berusia delapan tahun.

Surat kabar "Mundo Deportivo" mengutip laporan media Prancis menyebutkan bahwa Mbappe akan menandatangani kontrak dengan sebuah perusahaan baru yang mengejutkan, yang akan memberinya pemasukan sangat menggiurkan.

Menurut jurnalis Thibaud Vezirian, yang berspesialisasi pada Liga Prancis, perusahaan tersebut diperkirakan bukan merek dagang yang dikenal di sektor ini seperti Adidas, Puma, atau Under Armour.

Ia menambahkan, sebagaimana dikutip surat kabar Catalunya itu: "Segala sesuatunya berjalan sangat cepat bagi sebuah merek dagang yang tak terduga untuk menjadi pemasok resmi perlengkapan Kylian Mbappe."

Ia menjelaskan: "Saat ini sedang dilakukan sentuhan akhir pada kesepakatan ini, ini adalah sebuah perubahan besar. Seorang bintang sepak bola akan terlibat dalam kesepakatan ini, yang akan memungkinkan merek dagang tersebut masuk ke dunia sepak bola dengan kuat melalui sepatu olahraga berkualitas tinggi. Tidak diragukan lagi Kylian Mbappe akan memperoleh keuntungan dari merek dagangnya sendiri dan sahamnya di perusahaan tersebut."

Menurut situs Le10Sport Prancis, bintang Manchester City, Rayan Cherki, diperkirakan akan mengganti sponsor perlengkapannya musim panas ini, serupa dengan Mbappe.

Kontrak mantan pemain Lyon itu dengan Adidas hampir berakhir, dan ia mungkin akan menandatangani kontrak dengan Puma yang berminat berinvestasi padanya, mengingat Puma merupakan pemasok resmi perlengkapan klubnya, Manchester City.

Menurut laporan terbaru surat kabar L'Equipe, gelandang itu mungkin akan menandatangani kontrak yang nilainya berkisar antara 3 hingga 4 juta euro, yang akan menempatkannya dalam daftar 10 pemain berbayaran tertinggi di dunia dari segi sponsor perlengkapan.



