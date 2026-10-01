Striker Napoli asal Denmark, Rasmus Hojlund, mendorong pelatih timnas Portugal asal Portugal, Jorge Jesus, usai peluit panjang pertandingan yang mempertemukan kedua tim pada Kamis malam, dan berakhir dengan kemenangan Portugal (4-2) di Stadion Parken, Kopenhagen, dalam ajang UEFA Nations League.

Hojlund tampak di depan kamera memberikan dorongan ringan ke dada Jesus saat kedua tim saling bertukar salam setelah laga.

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Insiden itu terjadi setelah Hojlund merayakan golnya ala Cristiano Ronaldo, usai striker Denmark tersebut mencetak gol penyama kedudukan (2-2) pada menit ke-53, kemudian merayakannya dengan melompat dan meneriakkan sorakan "siuuu" yang terkenal dan identik dengan bintang Portugal itu, dalam pemandangan yang menarik perhatian di tengah suasana panas yang menyelimuti pertandingan.

Portugal sempat unggul lebih dulu melalui Joao Cancelo pada menit ke-12, sebelum Mikkel Damsgaard menyamakan kedudukan untuk Denmark pada menit ke-23. Dua menit berselang, Goncalo Ramos kembali membawa Portugal unggul dengan memanfaatkan umpan Bruno Fernandes, tetapi Hojlund mengembalikan pertandingan ke titik imbang di awal babak kedua.

Vitinha berhasil mencetak gol ketiga Portugal pada menit ke-67 lewat sundulan kepala, sebelum Joao Felix memastikan kemenangan dengan gol keempat pada menit ke-87, yang memberikan tim asuhan Jesus kemenangan ketiga beruntun di grup, serta mempertahankan nilai sempurna dengan koleksi 9 poin.

Pertandingan ini memperoleh arti tambahan karena absennya Ronaldo, yang meninggalkan pemusatan latihan timnas Portugal sehari sebelum laga, menyusul ketegangan yang berkaitan dengan keputusan Jesus untuk tidak memainkannya melawan Norwegia pada pertandingan sebelumnya, lalu memberitahunya bahwa ia tidak akan menjadi starter saat menghadapi Denmark.



